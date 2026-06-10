В Белфасте начались массовые антимигрантские демонстрации
Столицу Северной Ирландии охватила волна антимигрантских протестов. Они вспыхнули в ответ на ножевое нападение, совершенное выходцем из Судана.
Как сообщает Belfast Telegraph, в ходе беспорядков протестующие подожгли городской автобус, множество автомобилей, а также несколько жилых домов. Кроме того, пламя охватило полицейский бронированный Land Rover.
Из‑за возникших пожаров жителям восточных районов Белфаста пришлось эвакуироваться. Вещательная корпорация Би‑би‑си утверждает, что в той же части города группа из примерно 100 мужчин в балаклавах прошла по улицам. Участники акции стучали в двери и разбивали стекла в окнах. Собравшиеся заявили, что таким образом «выгоняют иностранцев». Позже появилась информация о поджоге супермаркета, специализировавшегося на продаже продуктов ближневосточной кухни.
Ранее мигрант из Судана напал на местного жителя в Белфасте. Мужчину госпитализировали с ранами лица и шеи.
Читайте также: