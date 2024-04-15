В Ленобласти юноша выстрелил подростку в лоб

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В Ленинградской области 18-летний парень выстрелил 15-летнему подростку в лоб из пневматического пистолета, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
По версии следствия, в городе Сланцы на улице Максима Горького в подъезде одного из домов юноша произвел выстрел в голову 15-летнему подростку из пневматического пистолета.
Медики обнаружили у несовершеннолетнего рваную рану на лбу. Отмечается, что состоянию здоровья подростка ничего не угрожает.
По подозрению в стрельбе уголовное дело возбудили в отношении предполагаемого стрелка, который был задержан. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Медики обнаружили у несовершеннолетнего рваную рану на лбу. Отмечается, что состоянию здоровья подростка ничего не угрожает.
По подозрению в стрельбе уголовное дело возбудили в отношении предполагаемого стрелка, который был задержан. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Артем Кузьмин