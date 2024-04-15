После избиения двумя полицейскими жителя Шатуры возбудили уголовное дело

Фото: пресс-служба ГУ СКР по МО
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено после избиения мужчины полицейскими в Шатуре. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«По информации об избиении в городе Шатуре сотрудниками МВД мужчины следственный отдел по городу Егорьевску ГСУ Следственного комитета России по Московской области возбудил уголовное дело. Его будут расследовать по статье о превышении должностных полномочий. Следствие установило личности потерпевшего и полицейских», – рассказали в управлении.Там добавили, что в ближайшее время сотрудников правоохранительных органов доставят в следственный отдел и проведут их допрос.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором двое полицейских избивают лежащего на тротуаре мужчину, после чего бросают его у подъезда и уезжают на служебном автомобиле.
Как сказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, теперь полицейских уволят из органов внутренних. Они понесут наказание, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности
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