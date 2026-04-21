Подросток жестоко убил двухлетнего приемного брата, а перед этим изнасиловал
В Калифорнии 17-летнему подростку предъявили обвинение в убийстве двухлетнего приёмного брата Джексона Хуареса. Как пишет «МК», ребёнок скончался в больнице после перенесённых побоев и изнасилования, сообщает полиция Сан-Хосе.
5 апреля правоохранители получили вызов о ребёнке, найденном без сознания в своей кроватке. Тело мальчика было покрыто синяками. Джексона в критическом состоянии доставили в больницу, однако спустя четыре дня, 9 апреля, он умер.
Согласно материалам следствия, издевательства начались в феврале, когда мальчика определили в приёмную семью к родственникам. 8 апреля полиция задержала фигуранта. После смерти ребёнка обвинения переквалифицировали на убийство. Подростку инкриминировали девять новых тяжёлых эпизодов, включая насилие, повлёкшее смерть, и изнасилование.
Также выяснилось, что приёмную мать мальчика ранее уже судили за жестокое обращение с детьми. Её задержали за недостаточное сотрудничество со следствием.
