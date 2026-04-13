Подросток-зоофил связывал конечности коз и насиловал их на пастбищах

13 апреля 2026, 22:28

Афганского подростка-зоофила задержали во Франции за изнасилование коз и овец

В департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции задержали 19-летнего выходца из Афганистана по подозрению в зоофилии.





Как сообщает La Provence, с начала февраля 2026 года фермеры коммуны Ле-Пен-Мирабо стали замечать, что их козы и овцы ведут себя беспокойно, а некоторых животных они находили со связанными ногами. Владельцы скота установили на пастбищах фотоловушки, которые засняли фигуру предполагаемого преступника.



Записи передали в полицию, после чего молодого человека задержали. Ему предъявили обвинения в жестоком обращении и сексуальном насилии над домашними животными. Максимальное наказание по этим статьям — до трёх лет тюремного заключения, штраф до €45 тыс. и пожизненный запрет на содержание скота.



Расследование продолжается.



