Шестилетнего мальчика бросила мать, а спас бывший преступник-бомж

В США бывший преступник-бомж спас брошенного матерью ночью шестилетнего мальчика

В Майами бездомный мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы, предотвратил трагедию, заметив поздно ночью одного шестилетнего мальчика на улице. Об этом пишет New York Post.





Арнетт Джонсон последние полгода ночевал на одной и той же скамейке в городе. В начале апреля, около полуночи, он уже собирался лечь спать, когда увидел маленького ребенка, гуляющего в одиночестве. Осмотревшись и не найдя поблизости родителей, Джонсон немедленно вызвал полицию и оставался с мальчиком до приезда патрульных, не давая ему уйти.





«Здесь всегда опасно, особенно когда вокруг полно бездомных с неуравновешенной психикой. Бог послал меня туда, я должен был сделать то, что он велел», — объяснил Джонсон.