Шестилетнего мальчика бросила мать, а спас бывший преступник-бомж
В Майами бездомный мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы, предотвратил трагедию, заметив поздно ночью одного шестилетнего мальчика на улице. Об этом пишет New York Post.
Арнетт Джонсон последние полгода ночевал на одной и той же скамейке в городе. В начале апреля, около полуночи, он уже собирался лечь спать, когда увидел маленького ребенка, гуляющего в одиночестве. Осмотревшись и не найдя поблизости родителей, Джонсон немедленно вызвал полицию и оставался с мальчиком до приезда патрульных, не давая ему уйти.
«Здесь всегда опасно, особенно когда вокруг полно бездомных с неуравновешенной психикой. Бог послал меня туда, я должен был сделать то, что он велел», — объяснил Джонсон.
Полицейские поблагодарили мужчину. Офицер Майк Вега отметил, что с потерявшимся ребенком могло случиться что угодно, останься он на улице.
Позже мальчик рассказал стражам порядка, что мать высадила его из машины и уехала. На следующий день его опознали по ориентировке. 30-летнюю Энни Риверу арестовали по обвинению в халатности, создавшей опасность для ребенка. Мальчика передали под опеку Департамента детей и семей Флориды.