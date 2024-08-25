Раскрыта личность девушки, задержанной вместе с Дуровым в Париже

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Вместе с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым в Париже, по предварительным данным, задержали его 24-летнюю подругу криптоинвесторшу Юлию Вавилову. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Девушка перестала появляться в сети с ночи 25 августа.
По данным издания, 16 августа она прилетела из Казахстана в Азербайджан, выложив фото на фоне самолета Embraer Legacy 600, а после кадры — с аналитикой по мессенджерам.
Судя по соцсетям, Юлия живет в Дубае и часто оказывается в тех же местах, где и Павел Дуров. Себя она называет геймером, стримером, криптоинвестором и администрирует канал о криптовалюте на арабском языке.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram могут обвинить сразу по нескольким статьям — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.
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Судя по соцсетям, Юлия живет в Дубае и часто оказывается в тех же местах, где и Павел Дуров. Себя она называет геймером, стримером, криптоинвестором и администрирует канал о криптовалюте на арабском языке.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram могут обвинить сразу по нескольким статьям — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.
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Данил Пономарев