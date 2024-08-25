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Раскрыта личность девушки, задержанной вместе с Дуровым в Париже

Baza: вместе с Дуровым в Париже задержали его подругу Вавилову
25 августа 2024, 18:44
Фото: istock/AntonioGuillem

Фото: istock/AntonioGuillem

Вместе с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым в Париже, по предварительным данным, задержали его 24-летнюю подругу криптоинвесторшу Юлию Вавилову. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Девушка перестала появляться в сети с ночи 25 августа.
По данным издания, 16 августа она прилетела из Казахстана в Азербайджан, выложив фото на фоне самолета Embraer Legacy 600, а после кадры — с аналитикой по мессенджерам.

Судя по соцсетям, Юлия живет в Дубае и часто оказывается в тех же местах, где и Павел Дуров. Себя она называет геймером, стримером, криптоинвестором и администрирует канал о криптовалюте на арабском языке.



Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram могут обвинить сразу по нескольким статьям — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.

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Подруга Дурова Юлия Вавилова пропала после ареста Павла
Baza: подруга Дурова Юлия Вавилова перестала пропала со связи после ареста Павла
25 августа 2024, 19:30

Фото: istock/gorodenkoff

Подруга Павла Дурова Юлия Вавилова пропала и перестала выходить на связь после ареста основателя Telegram. Об этом со ссылкой на родственников девушки сообщает телеграм-канал Baza. Мать Юлии заявила, что не может дозвониться до дочери со вчерашнего вечера.
По данным издания, другой родственник Вавиловой, который пожелал оставаться анонимным, рассказал, что последний раз Юлия связывалась с родными два дня назад, после чего от нее не было никаких новостей.

Отец Юлии пояснил, что он связывался с ней 2 августа, когда поздравлял с днем рождения, а также подтвердил информацию о планах дочери съездить во Францию.

Ранее сообщалось, что по некоторым данным Юлия Вавилова могла быть задержана в Париже вместе с Павлом Дуровым.

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#отец
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#париж
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Психически нездоровы: Что известно о семье, где мужчина выбросил из окна жену с младенцем
Мужчина, выкинувший жену и ребенка из окна в Москве, находится в коме
25 августа 2024, 18:16

Фото: istock / Edgar

В воскресенье, 25 августа, 39-летний житель ЖК «Лефортовский парк» выбросил из окна женщину и грудного ребенка. Одним из первых об этом сообщил телеграм-канал Mash. Сейчас двор жилого комплекса оцеплен, мужчина задержан, ему оказывают медицинскую помощь. В материале «Радио 1» расскажем детали этого трагичного происшествия.

Выкинул в окно 16-го этажа жену и младенца

Примерно в 9:10 в сети появились сообщения о гибели женщины с ребенком, которых выбросили из окна 16-го этажа.

По предварительным данным, трагедия в московском ЖК «Лефортово парк» произошла в момент, когда мужчина и женщина находились под действием сильнодействующих веществ.

Первым отец семейства в окно выбросил грудного ребенка. Компетентные органы рассматривают две версии: согласно одной из них, следом за ребенком подозреваемый выбросил супругу в окно, а по другой — она сама бросилась за ребенком.
Фото: istock / Denis Mamin

Изначально мужчина забаррикадировался в квартире и выкидывал вещи на улицу. Также он некоторое время стоял голый в окне.

Затем появились сообщения, что он открыл дверь и пустил правоохранителей. После этого медики увезли преступника на каталке. Его доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, сейчас он в коме.

Прокуратора Москвы показала кадры из квартиры. Подозреваемый перевернул кровать в спальне. По квартире разбросаны детские вещи и распахнуто окно.
Фото: Телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место прибыл заместитель прокурора ЮВАО Михаил Сухарев, дело поставлено на контроль ведомства, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Проблемы с психикой

По данным Mash, Александр и Милена Липатовы переехали в Москву из Барнаула несколько лет назад. В ЖК «Лефортово парк» они поселились полтора года назад. Женщину часто видели на детской площадке с коляской. Соседи отмечают, что семья была спокойная, внимания не привлекала.

Ранее мужчина работал в барнаульском филиале Центробанка, позже ему предложили должность в московском офисе. Как стало известно «МК», повышение россиянин воспринял тяжело: панические атаки и нервные срывы преследовали его.

Знакомые мужчины рассказали изданию, что Александр мог просто так лечь посреди комнаты, закрыть голову руками и начать кричать. Недавно, уже находясь в Москве, ему предложили пост главного менеджера. Он снова начал болезненно переживать карьерный рост – нервоз вернулся, но в меньших масштабах.
В Москве задержан мужчина, выбросивший из окна женщину с ребенком
В Москве задержан мужчина, выбросивший из окна женщину с ребенком

С нетерпением ждали малыша

Родственники рассказали полицейским, что мужчина был приличным семьянином, с супругой он жил в счастливом браке последние 8 лет, малыша они ждали с нетерпением. У женщины некоторое время были противопоказания к беременности, но пара не теряла надежды. Мальчик воспитывался по новейшим методикам, возле него никогда не выясняли отношений, не повышали голос и не ссорились.

Соседи отмечают, что на этой неделе ребенок много плакал, из квартиры неоднократно были слышны ссоры.

Кроме того, в апреле 2024 месяца Милена неожиданно для всех стала ходить на сеансы к психотерапевту. По какой причине это произошло женщина не рассказала даже родным.

Антидепрессанты и странные записки

Как сообщает Telegram-канал Mash, в квартире силовики нашли упаковку от антидепрессантов и странные записки. Помимо этого, правоохранители обнаружили «бумаги с бредовыми заметками».
В квартире выброшенных из окна матери и ребёнка найдены странные записки
В квартире выброшенных из окна матери и ребёнка найдены странные записки
Также есть данные, что Александр в момент совершения преступления был под воздействием наркотиков. Как пишет канал, сильнодействующие вещества принимали оба супруга.
Фото: istock / Remains

Сейчас на месте продолжает работать полиция. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человека. Липатова позже доставят в столичный СК на допрос. Сейчас он находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, врачи пытаются нормализовать его состояние.

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В Москве закрывали Еврейский музей из-за проверки полиции
25 августа 2024, 17:41

Фото: istockphoto/Dzurag

В Москве сегодня, 25 августа, закрывали для посетителей Еврейский музей и центр толерантности из-за проверки полиции. Об этом со ссылкой на пресс-службу учреждения сообщало РИА Новости. Отмечалось, что проверку правоохранителей организовали из-за подозрительного предмета.
«Оба входа музея закрыты. На территорию никого не пускают. Внутри работают сотрудники полиции», — приводили в агентстве слова собеседницы.
По данным агентства, через час учреждение вновь открыли, Еврейский музей возобновил работу, а сотрудники полиции обнаружили в нем «какой-то объект».
«Музей возобновил работу в штатном режиме», — заявила представитель музея.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил жену и ребенка из окна квартиры на 16-м этаже. Оба погибли на месте. В квартире былинайдены упаковка от антидепрессантов и странные записки. Листки бумаги обнаружили силовики, когда задерживали мужчину.

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#музей
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#полиция
#проверка
#москва
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В квартире выброшенных из окна матери и ребёнка найдены странные записки
25 августа 2024, 13:46

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

В квартире Липатовых на 16-м этаже высотки, откуда муж выбросил супругу и ребёнка, найдены упаковка от антидепрессантов и странные записки. Листки бумаги обнаружили силовики, когда задерживали мужчину.
Александр и Милена Липатовы переехали в Москву из Барнаула несколько лет назад, сообщает телеграм-канал Mash. Последние полтора года они жили в жилом квартале «Лефортово парк» на Краснознамённой улице. Женщину часто видели на детской площадке с ребёнком. По словам соседей, семья была спокойная, внимания не привлекала. Вот только в последнюю неделю годовалый малыш часто плакал, а утром в воскресенье в квартире было шумно — супруги явно ссорились.

Предварительно, 39-летний Александр сначала выбросил в окно ребёнка, а следом вытолкнул жену. По другой версии 36-летняя Милена сама бросилась следом за упавшим младенцем. В момент задержания мужчина был в неадекватном состоянии, его пришлось связать. Позже его в тяжёлом состоянии доставили в отделение токсикологии. При обыске полицейские нашли в квартире пустую упаковку из-под сильнодействующих антидепрессантов и листки бумаги с бредовыми записями.

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Отец Павла Дурова прокомментировал арест сына
Отец Павла Дурова — о задержании сына во Франции: случайно узнал
25 августа 2024, 13:45

Фото: istock / Yingko

Отец основателя мессенджера Teleram Павла Дурова — Валерий Дуров заявил, что узнал об аресте сына случайно.
«Случайно узнал недавно. Мне нечего добавить, я не в курсе [подробностей]», — сказал он в разговоре с «Известиями».
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram могут обвинить сразу по нескольким статьям — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.

Ранее юрист Дмитрий Кваша заявил, что в качестве «теории большого заговора» можно рассматривать, что Дурова взяли как одного из представителей для пополнения обменного фонда. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#павел дуров
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Telegram под ударом: Запад хочет получить данные по спецоперации
Соратник Ассанжа: Запад через Дурова хочет получить информацию по СВО
25 августа 2024, 13:05

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Запад желает получить от задержанного во Франции Павла Дурова доступ к Telegram для анализа сведений по спецоперации на Украине. Такое заявление сделал Анриан Макрей, депутат австралийского города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа в беседе с РИА Новости.
Как утверждает Макрей, хотя Запад и использовал мессенджер в прошлом как инструмент дестабилизации в дружественных РФ странах, доступ к данным в Telegram все еще является конечной целью задержания Дурова во Франции.

«Наличие доступа через черный ход к потоку информации, как вверх, так и вниз по ступеням в российской СВО, в конечном итоге является причиной того, что Дуров сейчас находится под стражей. Будем надеяться, что он такой же сильный, как Ассанж, и не поддастся давлению, с которым он, вероятно, столкнется в ближайшие дни и недели», — сказал собеседник издания.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram обвиняют сразу по нескольким статьям — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Дурову грозит до 20 лет лишению свободы.

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#рф
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Зачем французы арестовали Павла Дурова: что известно, причины, будущее Telegram
Медведев: Дуров должен понимать, что Отечество, как и времена, не выбирают
25 августа 2024, 12:26

Фото: соцсети Павла Дурова

В аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Создателя Telegram и соцсети «ВКонтакте» планируют обвинить сразу по нескольким статьям. Что произошло и в чем Франция обвиняет создателя Telegram, расскажет редакция «Радио 1».

Арест Павла Дурова в Париже: Что произошло

Дуров прилетел во Францию из Азербайджана вместе с телохранителем и неназванной женщиной на частном самолете в субботу примерно в 21:00 по московскому времени. На выходе из джета его встретили жандармы GTA с ордером на обыск, выданным Национальным управлением французской судебной полиции на основе предварительного расследования. Дуров помещен под стражу.

Отметим, что решение об аресте Дурова выдали перед самым его приземлением.

За что арестовали Павла Дурова

Известно, что ему хотят предъявить обвинение по нескольким статьям: терроризм, сбыт наркотиков, соучастие, мошенничество, отмывание денег, сокрытие, педофильский контент. По информации телеканала TF1, задержание обусловлено отказом Telegram сотрудничать с силовыми ведомствами Пятой Республики. Во Франции Дурову грозит 20 лет тюрьмы.

Обвинения связаны с тем, что, по версии следствия, люди, которые совершали эти преступления, использовали Telegram.
Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Ранее сообщалось, что Дурова объявили во Франции персоной нон грата. По информации французских информагенств, он об этом знал и старался не посещать Пятую Республику. Что заставило его прилететь в Париж, остаётся загадкой.

Реакция РФ на арест Павла Дурова

Павел Дуров является гражданином Франции, поэтому его нельзя обменять или экстрадировать.

Дипломаты начали прояснять ситуацию по задержанию Дурова, просьб от его представителей пока не было, сообщил МИД России. Мария Захарова напомнила, что 6 лет назад от РФ требовали не мешать работе Telegram.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») написал в своем Телеграм-канале, что направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения Павла Дурова.

«Для развития цифровых сервисов в России и в мире едва ли кто-то сделал больше него. Сейчас его нужно вытаскивать. Призвал главу МИД России Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из-под стражи», — отметил Даванков.
В Госдуме призвали к блокировке сайтов французских компаний
В Госдуме призвали к блокировке сайтов французских компаний
Зампред Собеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Павлу Дурову необходимо понять, что отечество, как и времена, не выбирают.

«Когда-то, уже довольно давно, я спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. «Это моя принципиальная позиция», — заявил он. "Тогда будут серьезные проблемы в любой стране", — сказал ему я», — написал Медведев в Телеграм-канале.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в соцсети X, что посещать «движущиеся к тоталитаризму страны» людям, которые имеют влияние в международном информационном пространстве, небезопасно.

Как считает депутат ГД Евгения Ревенко, Запад не смог простить Дурову создание независимой платформы, которая стала популярной во многих странах.

Подобном образом высказался и член Совфеда Алексей Пушков, заявивший, что «либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам». Он также призвал «приготовиться» американского бизнесмена, основателя Tesla и Space Х и владельца соцсети Х Илона Маска.

Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в беседе с «Радио 1» заявил, что в качестве «теории большого заговора» можно рассматривать, что Дурова взяли в качестве одного из представителей для пополнения обменного фонда.
«Теория большого заговора»: юрист объяснил арест Дурова во Франции
«Теория большого заговора»: юрист объяснил арест Дурова во Франции

Реакция в мире на арест Павла Дурова

Американский журналист Такер Карлсон высказался, что Павел Дуров был задержан во Франции за отказ «цензурировать правду» по приказу правительств и разведывательных служб. До этого Дуров рассказывал американцу о том, что на него давит ФБР. Агенты спецслужбы несколько раз встречали его в аэропорту по прибытии в США и приходили к нему домой.

Илон Маск также отреагировал на задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на своей странице в социальной сети X, написав, что в 2030 году в Европе начнут казнить за лайки мемов.

Задержание Дурова является «убедительной» рекламой первой поправки к конституции Соединённых Штатов, подчеркнул Маск. Согласно поправке, государство не может посягать на свободу слова.

Люди по всему миру требуют отпустить Дурова: публикуют посты с хештегами и заваливают комментариями посты президента Макрона. Стоит отметить, что после задержания Дурова в соцсети X перестал работать поиск по хештегу «Telegram».

Что будет с Telegram после ареста Дурова

Компания Telegram заранее разработала план действий на случай задержания Павла Дурова. Об этом основатель рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в апреле.

По словам Дурова, план включает перечень действий, которые направлены на поддержание работы приложения в случае непредвиденных обстоятельств.

Павел тогда же рассказал, что понимает риски, связанные с его возможным задержанием. Он признался, что чувствует давление со стороны спецслужб различных государств.


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«Теория большого заговора»: юрист объяснил арест Дурова во Франции
Юрист Кваша: спецслужбы Франции хотят получить доступ к данным Telegram
25 августа 2024, 11:58

Фото: соцсети Павла Дурова

Основателя Telegram Павла Дурова в субботу, 24 августа, вечером задержали в аэропорту Парижа. Ему вменяют обвинения сразу по нескольким статьям. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в беседе с «Радио 1» пояснил, что у Павла Дурова имеется гражданство Франции, а вместе с ним — права и обязанности гражданина этой страны, поэтому у РФ нет прямых оснований требовать его экстрадиции. Экстрадиции может подлежать лицо иностранного государства, а во Франции Дуров таковым не является.

«Однако, как мы видим в последнее время, какими-то постулатами закона получается пренебречь, и выдаются граждане своего государства в то государство, гражданами которых они не являются. Если мы рассматриваем «государство здорового человека», то, конечно, экстрадиции, не подлежит. Но с учетом нынешних реалий все меняется, и своих и не своих могут выдавать и забирать. У России, конечно, есть тут шанс потребовать выдать к себе своего гражданина, даже несмотря на то, что он является гражданином Франции», — считает юрист.

Кваша добавил, что в качестве «теории большого заговора» можно рассматривать, что Дурова взяли в качестве одного из представителей для пополнения обменного фонда. Что касается более реальных оснований — скорее всего спецслужбы Франции недовольны тем, что права доступа к данным Telegram предоставлены не им.

«Нам известно, что Дуров встречался с руководствами различных стран, проводил беседы, и всегда заявлял, что Telegram является мессенджером, который не передает и не раскрывает свои данные. Но из имеющихся источников следует обратное — Telegram достаточно легко читается и у спецслужб есть на это доступы. Возможно, спецслужбы Франции печалятся по этому поводу, что доступы есть у других, но не у них», — сказал эксперт.

Он предположил, что через пару дней бизнесмен выйдет на волю, сказав общественности, что его снова никто не сумел склонить и он отстоял права мессенджера на анонимность.

«Вопрос для всех — верить в это или не верить? Поэтому ждем, как это все дальше пойдет. Возможно, какую-нибудь интересную многоходовку разыграют. Чтобы для общей массы пользователей это выглядело максимально правдоподобно. Опять же, аккуратней с тем, что вы пишите и отправляется в мессенджерах — 100% защиты вам гарантировать никто не может», — заключил Кваша.

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В Москве задержан мужчина, выбросивший из окна женщину с ребенком
25 августа 2024, 11:45

Фото: istockphoto/Grand Warszawski

В Москве задержан мужчина, который, по предварительным данным, выбросил жену и ребёнка из окна квартиры на 16-м этаже. Оба погибли на месте.
Инцидент произошёл в столичном жилом квартале «Лефортово парк», напоминает РИА Новости. После своего ужасного поступка мужчина стоял на подоконнике и продолжал выбрасывать из окна мебель и вещи из квартиры. На место событий прибыли сотрудники экстренных служб, правоохранители и психологи.

Мужчина отказался открывать дверь полицейским, и тогда квартиру было решено штурмовать. Ворвавшиеся силовики задержали подозреваемого. Он доставлен в отдел полиции. В настоящее время следователи допрашивают задержанного, пытаясь выяснить обстоятельства происшествия и причины его поступка.

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