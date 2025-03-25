Жительница Пермского края почти год избивала и унижала пенсионерку

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Жительницу Октябрьского района Пермского края будут судить за систематические оскорбления и избиения пожилой родственницы. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По версии следствия, женщина вынуждена была осуществлять постоянный уход за пожилой родственницей, которая по состоянию здоровья не может обходиться без посторонней помощи. С 01.02.2024 по 10.12.2024 на почве личных неприязненных отношений обвиняемая систематически наносила пенсионерке побои и совершала иные насильственные действия, причиняя ей физические и психические страдания», — говорится в сообщении ведомства.
Материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.
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