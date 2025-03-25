Жительница Пермского края почти год избивала и унижала пенсионерку

Отец девятилетнего мальчика, которому разорвали лицо хаски, обвиняет бывшую супругу в краже трех миллионов рублей, которые были собраны на реабилитацию. Валентин Королев уверен, что экс-возлюбленная могла взять деньги, поскольку мальчик ей не родной.