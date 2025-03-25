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Жительница Пермского края почти год избивала и унижала пенсионерку

Фото: iStock/artolympic

Фото: iStock/artolympic

Жительницу Октябрьского района Пермского края будут судить за систематические оскорбления и избиения пожилой родственницы. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По версии следствия, женщина вынуждена была осуществлять постоянный уход за пожилой родственницей, которая по состоянию здоровья не может обходиться без посторонней помощи. С 01.02.2024 по 10.12.2024 на почве личных неприязненных отношений обвиняемая систематически наносила пенсионерке побои и совершала иные насильственные действия, причиняя ей физические и психические страдания», — говорится в сообщении ведомства.

Материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

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#уход
#пенсионеры
#пермский край
В Петербурге у пассажира метро в вагоне взорвалась подушка
24 марта 2025, 19:59

Фото: iStock/jentakespictures

В Санкт-Петербурге у пассажира метро взорвалась подушка, из-за чего по вагону разлетелись перья. Об этом пишет «Фонтанка» в Telegram-канале.
Инцидент произошел около 16:45 мск перед отправкой поезда со станции «Сенная площадь». После взрыва подушки из вагона выбежали четверо пассажиров.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу санкт-петербургского метрополитена, взрывного устройства в составе поезда не найдено. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

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Отец ребенка, которому разорвали лицо хаски, обвинил экс-жену в краже
24 марта 2025, 19:56

Фото: istockphoto/8213erika

Отец девятилетнего мальчика, которому разорвали лицо хаски, обвиняет бывшую супругу в краже трех миллионов рублей, которые были собраны на реабилитацию. Валентин Королев уверен, что экс-возлюбленная могла взять деньги, поскольку мальчик ей не родной.
«Да, украла, это правда. У нее была генеральная доверенность, выданная мною еще в 2018 году на ведение дел, продажу, разделение участков, что были куплены на маткапитал. Пусть теперь садится, я ее посажу», — приводит его слова Starhit.
Ребенку в настоящее время провели операцию, восстановив верхнюю губу и щеки. Хирурги работали 14 часов. Вместе с тем пострадавшему еще предстоят процедуры и длительная многолетняя реабилитация.

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«Не надо думать, что я тут сдохну»: обнародовано письмо внучки экс-мэра Тархова Бельской
Обнародовано письмо внучки экс-мэра Самары Тархова Бельской
24 марта 2025, 18:08

Екатерина Бельская (Фото: СК РФ)

Письмо внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерины Бельской обнародовала программа «Пусть говорят» на Первом канале. Девушка фигурирует в уголовном деле об убийстве своих бабушки и дедушки. По версии следователей, подозреваемая тщательно готовилась к преступлению.
«Мне плевать на ваши передачи, я не лишена родительских прав»; «Не надо думать, что я тут сдохну, из-за отсутствия чего-то»; «Сынок, ты мне очень нужен, я хочу пообщаться»; «Люблю тебя мой сын, мой воздух», — сказано в письме, которое показал в эфире ведущий Дмитрий Борисов.

Несовершеннолетнего сына Бельской сейчас воспитывает крестная Елена Братчикова. Известно, что отец мальчика живет в Израиле, а мать Бельской тоже находится под стражей.

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Водителя автобуса после смертельного ДТП задержали в Крыму
В Крыму задержан водитель автобуса после ДТП, где погибли шесть человек
24 марта 2025, 17:32

Фото: istockphoto/blinow61

Водителя автобуса задержали после смертельного ДТП в Крыму, где погибли шестеро человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета России.
«Водитель автобуса задержан в качестве подозреваемого. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — сказано в материале.
По информации следователей, водитель нарушил ПДД, врезавшись в стоявший на обочине грузовик. Известно, что 15 взрослых, а также восемь подростков госпитализированы с различными травмами. Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и эксплуатации ТС, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#новости
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«Вебкам-модель» из Петербурга госпитализировали с необычной травмой чресел
24 марта 2025, 16:50

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Вебкам-модель из Санкт-Петербурга засунула себе телефон во влагалище по просьбе клиента, однако достать его самостоятельно не смогла, девушке пришлось вызывать скорую помощь, пишет Mash.
По данным издания, 20-летней Оксане клиент предложил засунуть iPhone 13 mini во влагалище, а потом начал звонить на него. Сначала все было хорошо, однако самостоятельно девушка достать телефон из причинного места не смогла.

Она усердно пыталась подцепить телефон длинными ногтями, но все было безуспешно. Тогда Оксана решила обратиться за помощью к врачам и вызвала скорую помощь.

Медики с задачей успешно справились.

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