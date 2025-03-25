Во Владивостоке брачный аферист получил 8 лет колонии за обман 4-х женщин

Фото: iStock/undefined undefined
Во Владивостоке суд приговорил брачного афериста к восьми годам колонии за обман четырех женщин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморья.
«Осужден житель региона за хищения автомобилей и золотых украшений у женщин, с которыми состоял в близких отношениях. С учетом позиции прокурора суд назначил мужчине наказание в виде восьми лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших по уголовному делу, ущерб по которым составляет свыше 3,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении агентства.
Мужчина приговорен к сроку за мошенничество и кражу. Как оказалось, он с декабря 2021 по август 2022 года пользовался доверием женщин и продал их четыре автомобиля, а еще похитил золотые украшения.
К тому же мужчина смог незаконно завладеть автомобилями двух потерпевших. В 2023 году злоумышленника задержали правоохранители. Во время следствия мужчина вернул два автомобиля и смог частично возместить ущерб на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.
Читайте также:
Жительница Пермского края почти год избивала и унижала пенсионерку
«Не надо думать, что я тут сдохну»: обнародовано письмо внучки экс-мэра Тархова Бельской
Водителя автобуса после смертельного ДТП задержали в Крыму
Иван Мусатов