Любовь к тайским кастетам влетела в копеечку двум россиянам
Таможенники обнаружили кастеты в багаже россиян, прилетевших с Пхукета (Таиланд). Об этом «Ленте.ру» рассказала пресс-секретарь Алтайской таможни Алена Кекина.
По информации ведомства, два мужчины на разных рейсах пытались ввезти эти предметы как сувениры. Они утверждали, что не знали о запрете на провоз кастетов через границу.
Опасные находки выявили при досмотре с использованием рентген-оборудования. В отношении пассажиров возбудили административное дело по статье «Несоблюдение запретов и ограничений».
