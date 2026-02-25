Достижения.рф

Любовь к тайским кастетам влетела в копеечку двум россиянам

Таможенники нашли тайские кастеты в багаже двух россиян
Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Таможенники обнаружили кастеты в багаже россиян, прилетевших с Пхукета (Таиланд). Об этом «Ленте.ру» рассказала пресс-секретарь Алтайской таможни Алена Кекина.



По информации ведомства, два мужчины на разных рейсах пытались ввезти эти предметы как сувениры. Они утверждали, что не знали о запрете на провоз кастетов через границу.

Опасные находки выявили при досмотре с использованием рентген-оборудования. В отношении пассажиров возбудили административное дело по статье «Несоблюдение запретов и ограничений».

Ранее таможенники изъяли партию госнаград времен СССР на 600 тыс рублей.

