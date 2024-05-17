В Севастополе переодетый в женщину анимешник попытался изнасиловать школьниц

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В Севастополе анимешник, переодетый в женщину, пытался изнасиловать двух 11-летних школьниц. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сообщается, что нападение на девочек произошло недалеко от художественного колледжа. Они смогли вырваться и убежать домой. Школьницы все рассказали родителям. Дядя одной из них вместе со своим другом выбежал на улицу. Они стали искать обидчика. Его нашли прятавшимся в кустах. Мужчины вызвали полицию.
До приезда правоохранителей он плакал, а также просил не обращаться с ним грубо, «потому что он — девочка».
Ранее сообщалось, что вокалистку питерской группы UNA Анастасию Котову до смерти избил её молодой человек. 37-летняя певица приехала в гости к своему 31-летнему молодому человеку в Колпино. Пара употребляла алкогольные напитки, а затем поссорилась. Парень не рассчитал собственных сил и несколько раз ударил девушку, в результате чего она скончалась.
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До приезда правоохранителей он плакал, а также просил не обращаться с ним грубо, «потому что он — девочка».
Ранее сообщалось, что вокалистку питерской группы UNA Анастасию Котову до смерти избил её молодой человек. 37-летняя певица приехала в гости к своему 31-летнему молодому человеку в Колпино. Пара употребляла алкогольные напитки, а затем поссорилась. Парень не рассчитал собственных сил и несколько раз ударил девушку, в результате чего она скончалась.
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Дарья Осипова