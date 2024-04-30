В ООН высказались об убийствах Украиной российских журналистов

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Киев открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов. Об этом в ходе 46-ой сессии Комитета по информации Генеральной ассамблеи ООН заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
«Экстремальным проявлением нетерпимости к другим точкам зрения стали целенаправленные жестокие убийства российских журналистов, реализуемые террористическими методами», — заявил он.Полянский напомнил, что только за последнее время от рук украинских спецслужб и их агентуры погибли Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), Дарья Дугина, Олег Клоков, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, военкор «Известий» Семен Еремин и военкор «России 24» Борис Максудов.
Зампостпреда отметил, что на все эти преступления Украины западные кураторы сознательно закрывают глаза.
До этого сообщалось, что США сорвали участие представителя России в работе комитета ГА ООН. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак