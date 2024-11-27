В Башкирии обстреляли самолет Ан-2, перепутав с беспилотником

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В Башкирии у города Салавата обстреляли самолет Ан-2, который вел аэрофотосъемку. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.
«При полете по маршруту в районе города Салават, высота 300 м, КВС Ан-2 доложил: попал под обстрел, утечки нет, возвращаюсь на аэродром вылета Уфа, сигнал «Бедствия» не объявлял», — цитирует канал сообщение пилота самолета.
Вечером 26 ноября в сети появилась информация, что на территории башкирского Салавата средства ПВО отражают атаку беспилотников. Один из дронов даже снял на видео местный житель смог снять на видео. Однако позже выяснилось, что сообщения были ложные.
Глава Салавата Альберт Муталов призвал верить лишь официальным источникам информации. По его словам, люди перепутали гражданский самолет с беспилотником. Он добавил, что самолёт сел в аэропорту Уфы.
В МО РФ информацию об обстреле кукурузника не комментировали.
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