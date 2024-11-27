После запоя мать не отличила голодного ребенка от мертвого: подробности трагедии близнецов из Таганрога

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Запойная мать в Таганроге избила близнецов потому, что они плакали и в сумках-переносках подбросила детей в алкомаркет. Один ребенок скончался, его брат находится в реанимации в тяжелом состоянии. Подробности случившегося читайте в материале «Радио 1».
В День матери 24 ноября женщина оставила близнецов в местном алкомаркет. Один из детей к тому моменту был уже мертв, второго ребенка приехавшие медики госпитализировали в больницу.
Затянувшийся день рождения
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У горе-матери 20 ноября был день рождения. Отмечали долго и только алкоголем. 35-летняя Наталья, по словам знакомых, склонна к запоям. Этот праздник не был исключением. До того как принести детей в алкомаркет, мать выгнала из дома отца своих детей и попыталась уснуть. Но 6-месячные дети очень мешали ей своим плачем, поэтому она решила их избить.
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Попала на камеры в магазине
На 4 день своего запоя Наталья решила избавиться от беспокойных детей и отнесла их в магазин. Туда же прибежал и отец детей. Сцена разборок родителей попала на камеры видеонаблюдения в супермаркете. Отец детей сразу понял, что один из близнецов умер и просил вызвать скорую. Мать же сказала, что все хорошо и ребенка нужно просто покормить. После чего повернулась и ушла по своим делам.
Мать стояла на учете в ПДН
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До случившегося мать близнецов дважды привлекалась за неисполнение родительских обязанностей, много пила и даже забывала коляску с детьми на улице. Наталья месяц стояла на контроле у подразделения по делам несовершеннолетних. Однако, это не помешало ей нанести черепно-мозговые и нейроспинальные травмы детям. Выживший ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии, у него диагностирована трещина в черепе.
После ареста раскаялась
Все еще пьяную Наталью сотрудники полиции задержали вечером 24 ноября. Немного протрезвев, на допросе задержанная признала свою вину. По факту убийства малолетнего и покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Матери близнецов грозит до 20 лет лишения свободы.
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Елена Генералова