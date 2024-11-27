«112»: прогулочный корабль с пассажирами затонул в Баренцевом море

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Прогулочный корабль с пассажирами, приплывшими полюбоваться китами, затонул в Баренцевом море, передает Telegram-канал «112». Уточняется, что судно практически целиком затонуло недалеко от Териберки. Люди оказались в воде, но их, к счастью, спасли. Полюбоваться китами при этом не удалось.
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. До 29 ноября введено ограничение на выход в море для маломерных судов из-за погоды. Сейчас выясняется, почему прогулочный катер был на воде.
Ранее сообщалось, что москвич вырастил на своем подмосковном участке 58 кустов конопли. Заведено уголовное дело, фигурант уже был до этого судим за аналогичные деяния.
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