«112»: прогулочный корабль с пассажирами затонул в Баренцевом море

Прогулочный корабль с пассажирами, приплывшими полюбоваться китами, затонул в Баренцевом море, передает Telegram-канал «112». Уточняется, что судно практически целиком затонуло недалеко от Териберки. Люди оказались в воде, но их, к счастью, спасли. Полюбоваться китами при этом не удалось.