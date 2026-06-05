Достижения.рф

Подводные кабели повредили в Финляндии, завершилось досудебное расследование

Фото: istockphoto/naumoid

Национальное бюро расследований Финляндии завершило досудебное расследование инцидента с повреждением подводных телекоммуникационных кабелей между Таллином и Хельсинки. Подозреваемое судно — Fitburg, следовавшее из России в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин, сообщил в пятницу телерадиовещатель Yle.



По версии следствия, 25 декабря 2025 года в Финском заливе судно повредило два кабеля, принадлежащих оператору Elisa и компании Arelion Finland. Fitburg задержали и отконвоировали в порт Кантвик в Киркконумми.

Подозреваемыми по делу проходят четыре человека, троим из них ограничили свободу передвижения. Национальность фигурантов не раскрывается, однако утверждается, что в составе экипажа из 14 человек были граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Дело квалифицировалось по статьям об отягчающем разрушении, покушении на отягчающее разрушение и отягчающем вмешательстве в телекоммуникации. Материалы передали в прокуратуру для дальнейшего решения.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0