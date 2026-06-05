Подводные кабели повредили в Финляндии, завершилось досудебное расследование

05 июня 2026, 20:18

Фото: istockphoto/naumoid

Национальное бюро расследований Финляндии завершило досудебное расследование инцидента с повреждением подводных телекоммуникационных кабелей между Таллином и Хельсинки. Подозреваемое судно — Fitburg, следовавшее из России в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин, сообщил в пятницу телерадиовещатель Yle.