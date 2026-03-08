Высоковольтный кабель чуть не убил детей в Москве
Двое детей получили травмы после падения высоковольтного кабеля на Рублевском шоссе в Москве. Информацию дает «Газета.Ru».
По данным СМИ, пострадавшим 13 лет и полтора года. Информация о характере травм пока не приводится. Отмечается также, что оборвавшийся кабель задел припаркованный рядом автомобиль. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее в Иркутске автомобиль сбил двух подростков, переходивших дорогу на запрещающий сигнал светофора. ДТП произошло у торгового центра «Кипарис», школьники 15 и 16 лет выбежали на проезжую часть на красный свет. На записи с видеорегистратора видно, как машина наезжает на них, после чего их отбрасывает вперед.
Оба пострадавших обратились за медицинской помощью.
