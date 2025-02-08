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Российское судно ремонтирует кабель РФ в Финляндии

Фото: istockphoto/naumoid

Фото: istockphoto/naumoid

Российское судно ремонтирует кабель РФ в финском заливе, сообщила береговая охрана Финляндской республики.
«Береговая охрана Финского залива следит за выполнением закона и условиями использования исключительной экономической зоны, где сейчас российское судно ремонтирует оборванный российский кабель», — сказано в публикации ведомства в социальных сетях.
По словам замкомандующего береговой охраной в финском заливе Ильи Ильина, Россия уведомила службу о произошедшем, а также о необходимости ремонта, пишет Yle.



Причины обрыва и назначение кабеля — неизвестны.

Перед этим в Грузии оценили возможность восстановить дипломатические отношения с российской стороной. Своим мнением по данному вопросу поделился с журналистами республиканский премьер Ираклий Кобахидзе.

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#новости
CNN: действия президента Трампа ставят под угрозу отношения между США и ЕС
09 февраля 2025, 03:19

Фото: iStock/SurkovDimitri

Решения президента США Дональда Трампа ставят под угрозу долговременные взаимоотношения Штатов и Евросоюза. Об этом заявил журналист Роб Пичета для CNN.
«Иррациональные геополитические интервенции Трампа могут привести к глобальной изоляции США от их политических союзников. Заявления Трампа о Газе могут только ускорить этот процесс», — пишет в материале журналист.

Также Пичета отмечает, что лидеры ЕС опасаются непредсказуемой реакции Вашингтона во время критики заявлений и предложений американского президента. Для примера журналист привел Великобританию. Королевство вынуждено поддерживать хорошие отношения со Штатами, при этом не может не реагировать на неожиданные высказывания Трампа.

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#сша
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Маск: минфин США ежегодно выплачивает 100 млрд долларов неизвестным лицам
09 февраля 2025, 02:10

Фото: iStock/Pineapple Studio

По словам заступившего на должность главы нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска, американский минфин ежегодно тратит 100 миллиардов долларов на выплаты неизвестным лицам. Этим он поделился на своей странице в соцсети X.
«Вчера мне сообщили, что в настоящее время более 100 миллиардов долларов в год выплачивается лицам, не имеющим ни социального индивидуального кода, ни даже временного идентификационного номера. Если это правда, то это крайне подозрительно», — делится на своей странице миллиардер.

Также по словам бизнесмена, на его вопрос о том, сколько из данных средств тратится на «явное и очевидное» мошенничество, ему ответили, что порядка 50 миллиардов долларов. Еженедельно на это Минфин тратит порядка одного миллиарда.

На фоне этого возникли обсуждения, по которым было принято решение должным образом квалифицировать все государственные выплаты для проведения финансовых проверок. К тому же осуществление любого платежа должно обосновываться. Также теперь на еженедельной основе будет обновляться список нежелательных лиц и организаций, осуществление выплат которым будет запрещено.

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#минфин
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Замглавы Минздрава Британии отправили в отставку из-за оскорблений в WhatsApp*
08 февраля 2025, 23:57

Фото: iStock/nevenmn

Замминистра здравоохранения Великобритании Эндрю Гвина отправили в отставку после его оскорбительных комментариев, оставленных в закрытой группе в WhatsApp*. Об этом сообщает Daily Mail.
«Министр-лейборист был уволен после того, как газета The Mail on Sunday (воскресное издание Daily Mail) разоблачила его расистские и сексистские сообщения... Эндрю Гвинн также высказывал антисемитские замечания и «шутил» в группе WhatsApp* о том, что его избирателя «сбивает» грузовик», — пишут в газете.

На фоне этого Гвин уже принес свои извинения за неподобающее поведение. Также об отставке политика уже заявил представитель главы британского правительства Кира Стармера. В его сообщении говорится о полной решимости премьер-министра придерживаться высоких стандартов поведения на государственной службе. При этом он не будет колебаться в принятии мер в отношении политиков на любом министерском посту, который не соответствует сложившимся стандартам.

Скандал вокруг Гвина начался из-за его оскорбительных комментариев в группе с несколькими сопартийцами. Там политик оставлял расистские, сексистские и антисемитские комментарии. К примеру после жалобы 72-летней пенсионерки о невывозе мусора Гвин выразил надежду, что женщина не доживет до следующих выборов. Помимо этого политик оскорблял своих однопартийцев, которые не состояли в закрытой группе, включая заместителя премьер-министра.

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#жалобы
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В МИД РФ прокомментировали ситуацию вокруг четы Макрон
Мария Захарова: ситуация с четой Макрон являет пример преследования журналистов
08 февраля 2025, 22:07

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Ситуация вокруг четы Макрон — хороший пример преследования французских журналистов за их запросы на интересующую тему. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российского дипломата Марию Захарову.
«…Не наш вопрос, безусловно, но я привожу это в качестве примера того, как французские же журналисты подвергаются преследованию со стороны властей … только за то, что направляют или имеют наглость, как опять же говорят во Франции, направлять вопросы, которые их интересуют», — прокомментировала официальный представитель МИД РФ.
В конце 2021 года, за несколько месяцев до выборов президента Франции, некая Наташа Рей, назвавшая себя независимой журналисткой, утверждала, что Брижит Марон родилась мужчиной, чье имя Жан-Мишель.

Летом 2023 года Рей признали виновной в клевете, а в сентябре прошлого года выписали штраф на 13,5 тысячи евро.

Весной прошлого года французский лидер Эммануэль Макрон критиковал СМИ за сообщения о его супруге.

Что касается Наташи Рей, она, по словам ее адвоката, хочет попросить политубежище через российское посольство во Франции.

Ранее стало известно, кому МИД России направил протест.

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#мир
#россия
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#мария захарова
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#новости
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Стал известен владелец поврежденного в финском заливе российского кабеля
В Балтийском море поврежден кабель «Ростелекома»
08 февраля 2025, 21:10

Фото: istockphoto/Sitikka

Кабель компании «Ростелеком» поврежден в Балтийском море на фоне внешнего воздействия. Об этом пишет РИА Новости.
«Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия поврежден подводный кабель «Ростелекома». <…> Ведутся восстановительные работы», — уточнили в «Ростелекоме».
Специалисты подчеркнули, что повреждение кабеля никак не сказалось на обслуживании абонентов.

Ранее сообщалось, что в финском заливе на территории свободной экономической зоны российское судно ремонтирует кабель РФ. Российская сторона проинформировала береговую охрану о случившемся, а также о необходимости проведения ремонтных работ.

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#мир
#россия
#финляндия
#новости
#ремонт
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