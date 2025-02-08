Российское судно ремонтирует кабель РФ в Финляндии

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Российское судно ремонтирует кабель РФ в финском заливе, сообщила береговая охрана Финляндской республики.
«Береговая охрана Финского залива следит за выполнением закона и условиями использования исключительной экономической зоны, где сейчас российское судно ремонтирует оборванный российский кабель», — сказано в публикации ведомства в социальных сетях.По словам замкомандующего береговой охраной в финском заливе Ильи Ильина, Россия уведомила службу о произошедшем, а также о необходимости ремонта, пишет Yle.
Причины обрыва и назначение кабеля — неизвестны.
Перед этим в Грузии оценили возможность восстановить дипломатические отношения с российской стороной. Своим мнением по данному вопросу поделился с журналистами республиканский премьер Ираклий Кобахидзе.
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