Военный суд в Белгороде вынес приговор экс-чиновнице по делу о подготовке теракта

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Второй западный окружной военный суд вынес приговор экс-сотруднице администрации губернатора Белгородской области Виктории Шинкарук* за подготовку терактов на железной дороге и нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщает РИА Новости.
По совокупности преступлений суд назначил экс-чиновнице 21 год лишения свободы с выплатой штрафа в размере 1,5 миллиона рублей.
Отмечается, что экс-чиновница и её подельник слесарь Александр Холодков* признаны виновными по пяти уголовным статьям: участие в террористическом сообществе, незаконный оборот взрывчатых веществ, контрабанда организованной группой стратегически важных товаров и ресурсов, приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору.
Холодкову* вынесли тот же приговор. Он проведёт первые пять лет срока в тюрьме, а оставшиеся 16 – в колонии строгого режима.
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Отмечается, что экс-чиновница и её подельник слесарь Александр Холодков* признаны виновными по пяти уголовным статьям: участие в террористическом сообществе, незаконный оборот взрывчатых веществ, контрабанда организованной группой стратегически важных товаров и ресурсов, приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору.
Холодкову* вынесли тот же приговор. Он проведёт первые пять лет срока в тюрьме, а оставшиеся 16 – в колонии строгого режима.
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Анастасия Чинкова