Поджигатели вертолёта в «Остафьево» опубликовали видео преступления от имени ГУР Украины

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Поджигатели вертолёта в 2024 году на московском аэродроме «Остафьево» снимали всё происходящее на видео, в затем опубликовали от имени Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщил первый замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов в беседе с РИА Новости.
Напомним, что в апреле прошлого года неизвестные подожгли вертолёт на аэродроме «Остафьево». В результате были арестованы пятеро фигурантов дела, которых обвиняют в совершении теракта. Организатором поджога стал Станислав Хамидулин, которого завербовали украинские спецслужбы. Он привлёк к преступлению четырёх россиян, пообещав заплатить им.
Поджог они снимали на видео, после чего представили его в мессенджерах от имени ГУР Украины.
По словам Козлова, арестованные действовали по указанию неустановленного лица в интересах Украины.
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Поджог они снимали на видео, после чего представили его в мессенджерах от имени ГУР Украины.
По словам Козлова, арестованные действовали по указанию неустановленного лица в интересах Украины.
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Анастасия Чинкова