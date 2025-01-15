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Военная разведка Украины предложила российским военным один миллион долларов в обмен на оставление позиций в Горловке в ДНР, однако военная контрразведка ФСБ сорвала эти планы, сообщает ЦОС ФСБ.
Согласно сообщению, сотрудники украинской военной разведки предложили российским бойцам 1 миллион долларов в обмен на оставление позиций в Горловке.
Тогда же удалось раскрыть районы, где дислоцировались части ВСУ. По выявленным маршрутам передвижения противника к российским позициям ВС РФ нанесли ракетно-артиллерийские превентивные удары. В результате этого украинские формирования понесли значительные потери в личном составе.
При этом деньги, полученные от ГУР, были потрачены на закупку материально-технических средств для подразделений российской армии.
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«Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. Получено 100 000 долларов США, выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса», — рассказали в ведомстве.
Тогда же удалось раскрыть районы, где дислоцировались части ВСУ. По выявленным маршрутам передвижения противника к российским позициям ВС РФ нанесли ракетно-артиллерийские превентивные удары. В результате этого украинские формирования понесли значительные потери в личном составе.
При этом деньги, полученные от ГУР, были потрачены на закупку материально-технических средств для подразделений российской армии.
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Элина Позднякова