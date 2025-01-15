ФСБ обнародовала аудиозапись разговора с сотрудником ГУР Украины

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ФСБ России опубликовала аудиозапись телефонного разговора сотрудника военной разведки Украины, предлагавшего российским бойцам сдать позиции в Горловке за один миллион долларов.
Ранее стало известно, что военная разведка Украины предложила российским военным один миллион долларов в обмен на оставление позиций в Горловке в ДНР, однако военная контрразведка ФСБ сорвала эти планы.
Кроме того, он пообещал сделать российским бойцам и членам их семей новые документы, чтобы они могли жить в любой стране. Сотрудник украинской разведки предложил военнослужащим ВС РФ приехать, в Кишинев, а на границе перевести им биткоины.
Он также пообещал, что в случае сотрудничества обстрелы подразделений ВС РФ полностью будут прекращены.
После определенных договоренностей российские бойцы подпустили украинцев поближе, а затем открыли по ним огонь из всего имевшегося в наличии оружия.
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«За миллион я закрою. Дальше я, получается, сейчас просто дам вперед сотку и все. Второе — тут есть два варианта: или мне делать имитацию в двух сторонах, допустим, на броне, только так, чтобы не пострадали ни мои пацаны, ни ваши. Допустим, одну колонну вы развернете, а вторая зайдет», — сказал сотрудник ГУР.
Кроме того, он пообещал сделать российским бойцам и членам их семей новые документы, чтобы они могли жить в любой стране. Сотрудник украинской разведки предложил военнослужащим ВС РФ приехать, в Кишинев, а на границе перевести им биткоины.
Он также пообещал, что в случае сотрудничества обстрелы подразделений ВС РФ полностью будут прекращены.
После определенных договоренностей российские бойцы подпустили украинцев поближе, а затем открыли по ним огонь из всего имевшегося в наличии оружия.
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Элина Позднякова