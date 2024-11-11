ФСБ РФ сообщает о попытках угона российской авиационной техники украинскими спецслужбами

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Оперативный сотрудник ФСБ России сообщил, что военная разведка Украины продолжает предпринимать попытки угона российской авиационной техники. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы продолжаем фиксировать попытки украинской военной разведки организовать угон российской авиационной техники», — сказал он.
Ранее стало известно, что сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика с целью угона вертолета Ми-8МТПР-1 ВКС России, предназначенного для радиоэлектронной борьбы.
Однако в ходе оперативной игры, организованной российскими контрразведчиками, удалось не только раскрыть планы Киева, но и выявить позиции украинской противовоздушной обороны, а также места размещения подразделений Вооруженных сил Украины. На основе полученной информации российские военные нанесли точные удары по указанным целям.
До этого управление ФСБ России сообщило о задержании жителя Крыма, подозреваемого в шпионаже в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным следствия, шпион выполнял задания украинской разведки, посещая ключевые места, такие как нефтебаза и порт Феодосии.
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Дарья Осипова