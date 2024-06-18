Операция «Нелегал» помогла пресечь в Подмосковье 5,3 тыс. миграционных нарушений

Фото: ГУ МВД РФ по МО
5348 административных правонарушений в сфере миграции удалось пресечь в ходе первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал 2024». Он проходил в Московской области с 3 по 9 июня, сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.
«Целью операции было противодействие незаконной миграции, выявление правонарушений и преступлений в сфере миграции. За нарушение режима пребывания в России составлено более 3,2 тыс. административных протоколов, за незаконную трудовую деятельность – порядка 800. В отношении работодателей за незаконное трудоустройство выписано свыше 500 протоколов», – говорится в сообщении.Как отметили правоохранители, сумма штрафов за нарушения в сфере миграции составила 19,5 млн рублей. Уже взыскано более 13 млн.
Суды вынесли более 1,5 тыс. решений о выдворении иностранных граждан за пределы России. Помимо этого, возбуждено 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции.
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Лора Луганская