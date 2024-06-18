Операция «Нелегал» помогла пресечь в Подмосковье 5,3 тыс. миграционных нарушений

Полторы сотни человек в столице и других регионах отравились консервированной фасолью. По данным Telegram-канала Baza, в ней образовался ботулотоксин, а вот как возбудитель попал в консервы, пока неясно. Фасоль сейчас изучают эксперты. Следствием уточняется, неправильно ли она хранилась или с самого начала была некачественной.