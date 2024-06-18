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Операция «Нелегал» помогла пресечь в Подмосковье 5,3 тыс. миграционных нарушений

18 июня 2024, 15:18
Фото: ГУ МВД РФ по МО

Фото: ГУ МВД РФ по МО

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5348 административных правонарушений в сфере миграции удалось пресечь в ходе первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал 2024». Он проходил в Московской области с 3 по 9 июня, сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.
«Целью операции было противодействие незаконной миграции, выявление правонарушений и преступлений в сфере миграции. За нарушение режима пребывания в России составлено более 3,2 тыс. административных протоколов, за незаконную трудовую деятельность – порядка 800. В отношении работодателей за незаконное трудоустройство выписано свыше 500 протоколов», – говорится в сообщении.
Как отметили правоохранители, сумма штрафов за нарушения в сфере миграции составила 19,5 млн рублей. Уже взыскано более 13 млн.


Суды вынесли более 1,5 тыс. решений о выдворении иностранных граждан за пределы России. Помимо этого, возбуждено 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции.

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В Киеве расстреляли сбежавшего на Украину оппозиционного блогера из Казахстана
18 июня 2024, 15:18

Фото: istockphoto/Shutter2U

В Киеве совершено покушение на блогера из Казахстана Айдаса Садыкова. В 2014 году он сбежал на Украину, откуда поливал грязью Россию и свою родину.
На Украине его деятельность сводилась к тому, чтобы оголтело критиковать российские и казахские власти. Садыков вёл оппозиционный канал «БАСЕ», в котором публиковал свои материалы, в основном, националистического характера. Клеветнику оказывал покровительство основатель оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов, сообщает «Страна.ua»/

Садыкова расстреляли прямо в машине, где он сидел вместе с женщиной, предположительно, его женой, которая тоже имеет отношение к «БАСЕ». Неизвестный подошёл к автомобилю, несколько раз выстрелил в блогера, после чего скрылся.

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#киев
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#казахстан
#блогер
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Мужчина открыл стрельбу на предприятии в Рязани, есть погибшая
ТАСС: в Рязани мужчина открыл стрельбу на предприятии, один человек погиб
18 июня 2024, 15:13

Фото: iStock/Motortion

В Рязани мужчина начал стрельбу на предприятии «Рязаньмонтажзаготовка». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру.
Сообщается, что он сделал не меньше трех выстрелов из охотничьего оружия. Один мужчина получили ранения. Женщина из-за полученных травм погибла.

Ранее полиция задержала стрелявшего в мужчину из травматического оружия водителя из-за конфликта на парковке у ТЦ в Петербурге. У виновника был изъят пистолет. Стрелявший был объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело. Пострадавший мужчина был госпитализирован.

Мошенник едва не убедил 11-летнего мальчика взорвать собственную квартиру. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#стрельба
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Девушка с ножом кинулась на посетителей магазина под Москвой — видео
Девушка с ножом кинулась на посетителей продуктового магазина в Воскресенске
18 июня 2024, 15:10

Фото: istockphoto/ipopba

С ножом на посетителей продуктового магазина набросилась девушка в подмосковном Воскресенске. Об инциденте сообщил Следственный комитет. Уточняется, что 19-летнюю злоумышленницу обезвредили мужчины, отобрав нож. Ее ждет допрос. В сети опубликовали кадры с камер видеонаблюдения.
«От противоправных действий девушки никто не пострадал, так как до приезда сотрудников правоохранительных органов несколько мужчин удерживали её», – говорится в сообщении ведомства.



Похожий инцидент произошел в Одинцово, где два злоумышленника напали с ножом на человека прямо посреди дороги. Избив потерпевшего, нападавшие скрылись. Очевидцы преследовали их, но безрезультатно. По предварительным данным, разыскиваемые скрылись на машине.

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#россияне
#следственный комитет
#новости
#новости подмосковья
#видео
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Мошенник едва не убедил 11-летнего мальчика взорвать собственную квартиру
18 июня 2024, 14:06

Фото: istockphoto/Diy13

Мошенник убедил 11-летнего мальчика выпустить газ в квартире, а потом поджечь его зажигалкой. Трагедию предотвратил отец, вернувшийся за забытым дома телефоном.
Инцидент произошёл в городе Северодвинске Архангельской области, сообщает телеграм-канал Baza. Мужчина ушёл на работу, но оставил дома телефон. Дома оставался его 11-летний сын. Когда отцовский телефон зазвонил, мальчик взял трубку. Незнакомый мужчина представился начальником его папы и сообщил, что в доме скоро будут ремонтировать газовую сеть, поэтому следует подготовиться.

Для этого он велел ребёнку плотно закрыть окна и двери, удалить домашних животных и открыть газовые конфорки, а затем зажечь зажигалку. Мальчик 20 минут наполнял газом жилище, а затем начал щёлкать зажигалкой. По счастью, квартира находится на первом этаже и часть газа ушла через вентиляцию и щели в полу и не достигла за короткое время взрывоопасной концентрации. Тут за забытым телефоном вернулся отец. Он закрыл конфорки, открыл окна и отобрал у сына зажигалку. Когда мужчина взял трубку, он услышал: «Ты что, не мог попозже прийти? Не было бы ни твоего выродка, ни хаты».

Следственный комитет РФ по Архангельской области возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

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#газ
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В Сочи девушку унесло волной в открытое море, ее ищут второй день — видео
Baza: в Сочи девушку унесло волной в открытое море, ее ищут второй день — видео
18 июня 2024, 13:39

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Волной в открытое море унесло девушку в Сочи. Как сообщает Telegram-канал Baza, ее ищут второй день.
Известно, что 20-летняя пропавшая вышла к пляжу «Ривьера» во время шторма, находясь с другом. Они зашли в воду вместе, но вышел обратно только мужчина, девушка потерялась в волнах. Поиски пока не принесли результатов.

Схожее происшествие произошло в Одессе, где девушку-полицейского прямо во время фотосессии в шторм смыло в море. Уточнялось, что пропавшая была участковым и приехала в отпуск из города Ровно.

Также в Подмосковье погиб известный в Якутии рэп-исполнитель Айаан Никифоров. Он вместе с девушкой решил искупаться в Клязьме, что в Химках. Пара начала тонуть, прибежавшие на помощь очевидцы спасли только девушку.

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Назвали продукт, ставший причиной отравления 150 человек в Москве
Baza: причиной массового отравления едой из доставки в Москве была фасоль
18 июня 2024, 13:37

Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

Полторы сотни человек в столице и других регионах отравились консервированной фасолью. По данным Telegram-канала Baza, в ней образовался ботулотоксин, а вот как возбудитель попал в консервы, пока неясно. Фасоль сейчас изучают эксперты. Следствием уточняется, неправильно ли она хранилась или с самого начала была некачественной.
По первым сообщениям об отравлении, стало известно, что в больницах после консервов с тунцом и лобио в вакуумной упаковке оказались десять человек. Состояние восьми людей оценивалось как тяжелое, а еще двоих подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Следственным комитетом возбуждены уголовные дела о незаконной миграции и об оказании небезопасных услуг.

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#москва
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#следственный комитет
#новости
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В Красноярском крае сгорели свежие могилы участников спецоперации
18 июня 2024, 13:26

Фото: istockphoto/Joanna Ciesielska

Свежие могилы недавно похороненных российских бойцов, погибших в ходе специальной военной операции, сгорели в Красноярском крае. Инцидент произошёл на кладбище в городе Зеленогорске.
На фотографиях с кладбища, опубликованных телеграм-каналом «ЧП 124», можно увидеть три обугленных креста и лежащие под ними мотки проволоки. Скорее всего, это останки сгоревших траурных венков. Сотрудники МЧС, на мнение которых ссылается телеграм-канал, полагают, что основной причиной был пожар, вызванный разгоревшейся свечой и ветром.

Глава Зеленогорска Вадим Терентьев прокомментировал случившееся в социальной сети. Он выразил уверенность, что причиной неприятного инцидента стала случайность. По словам Терентьева, невозможно поверить, что в городе есть люди, способные умышленно поджечь могилу ветерана СВО.

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МВД РФ: в Крыму раскрыли сеть из 11 игорных заведений
18 июня 2024, 12:59

Фото: istockphoto/Joanna Ciesielska

Деятельность сети незаконных игорных заведений пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Уточняется, что сеть состояла из 11 заведений.
Предварительно, криминальный бизнес работал с 2021 года, принося в сутки доход более трех миллионов рублей. Злоумышленники арендовали помещения в зданиях на первом этаже.

«В незаконной игорной деятельности были задействованы более 50 человек. Задержаны два организатора, а также IT-специалист, который обеспечивал работу игровых залов, устанавливал на терминалы программное обеспечение и настраивал коэффициенты выигрыша», – говорится в сообщении.

При обысках правоохранителями изъято порядка 150 единиц оборудования для игр, кассы, а также сумма в 2,5 миллиона рублей и другие доказательства. Двух фигурантов заключили под стражу, включая домашний арест. Третьего предполагаемого организатора сейчас ищут.

В ведомстве добавили, что подобные заведения есть и в других регионах. Известно, что их больше трехсот. За время работы злоумышленники незаконно заработали больше миллиарда рублей.

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#россия
#мвд
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#новости
#крым
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Оскорбивший сотрудницу полиции в Челябинске мигрант принёс извинения
18 июня 2024, 12:41

Фото: istockphoto/Pict Rider

Мигрант, который публично оскорбил сотрудников полиции в Челябинске, принёс извинения на камеру. Вне зависимости от этого мужчине всё равно грозит уголовное дело.
Видеозапись с его извинениями опубликовал телеграм-канал «Многонационал». В региональном Следственном управлении СК России уже начали проверку его действий по статьям об оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении него.

Инцидент произошёл на детской площадке в парке Тищенко. Сначала повздорили дети, а потом вмешались их родители. Один из них, 40-летний Фирсан, стал, не смущаясь присутствием детей, в том числе его собственных, выражаться крайне нецензурно. Быстро подъехавшие полицейские пытались утихомирить разошедшегося буяна, но присутствие людей в форме его только раззадорило. Одну из сотрудниц полиции он обложил площадной бранью и толкнул.

В полицейском участке иностранец затих и даже извинился. Сейчас он отбывает присуждённые ему за хулиганство и неповиновение власти восемь суток ареста. Однако есть подозрение, что наказание может оказаться более суровым. Инцидентом уже заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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