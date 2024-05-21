Поедавшего своих жертв в 90-е маньяка Спесивцева отправили в психбольницу

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Кемеровский областной суд вынес решение о направлении в психиатрическую лечебницу жителя Новокузнецка Александра Спесивцева, пишет «Лента.ру».
По данным региональной прокуратуры, подсудимый — маньяк, который в 90-е годы съел как минимум 34 жертвы.
Подсудимый будет лечиться в психбольнице специального типа. Как сообщает суд, с марта по сентябрь 1996 года он расправился над 15 потерпевшими, 11 из которых были детьми. Спесивцев издевался над ними, удерживал в своей квартире, причинял страдания.
О его расправах стало известно в 1997 году. Во время обхода он отказался впускать сначала сантехников, а затем участкового. Тогда правоохранители вскрыли входную дверь в квартиру. Там был найден замученный ребенок и фрагменты тел.
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Подсудимый будет лечиться в психбольнице специального типа. Как сообщает суд, с марта по сентябрь 1996 года он расправился над 15 потерпевшими, 11 из которых были детьми. Спесивцев издевался над ними, удерживал в своей квартире, причинял страдания.
О его расправах стало известно в 1997 году. Во время обхода он отказался впускать сначала сантехников, а затем участкового. Тогда правоохранители вскрыли входную дверь в квартиру. Там был найден замученный ребенок и фрагменты тел.
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Алёна Самарева