В Екатеринбурге задержаны начальники областных УЭБиПК и УФНС

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
В рамках уголовного дела силовики в Екатеринбурге задержали начальника областного УФНС Сергея Логинова и начальника УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова. Об этом пишет ТАСС.
Логинов на должность руководителя областной налоговой службы был назначен в декабре 2011 года. Дьяков возглавляет УЭБиПК с января 2024 года. Сообщается, что по местам службы, а также по месту жительства задержанных проходят обыски.
Ранее сообщалось, что силовики проводят обыски в квартире бывшего помощника экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина — Николая Степанова. Сообщается, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*. СК подозревает Степанова в связях с ним. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
По делу генерала Кузнецова прошли обыски
В компании «Такси», автобус которой упал в реку в Петербурге, прошли обыски
Силовики проводят обыски у блогера Кеворковой по делу об оправдании терроризма
*включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Дарья Осипова