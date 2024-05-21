The Sun: в Британии 98-летний аристократ погнался за кошкой и умер

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В Британии не стало восьмого маркиза Эйлсбери Майкла Сиднея Седрика Браднелла-Брюса.
Прежде он был известен как виконт Савернейк и граф Кардиган. Об этом пишет The Sun.
По данным издания, 98-летнего аристократа в луже крови нашла его гражданская жена — 88-летняя Тереза Маршалл де Паоли. По ее словам, маркиз мог погнаться за кошкой и выпал из окна. Она нашла его уже под окнами. Полиция и скорая приехали через семь минут. Они заявили, что смерть была мгновенной.
Изначально полиция рассматривала Терезу в качестве подозреваемой.
В прошлом Майкл Сидней Седрик Браднелл-Брюс был пэром и биржевым брокером.
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По данным издания, 98-летнего аристократа в луже крови нашла его гражданская жена — 88-летняя Тереза Маршалл де Паоли. По ее словам, маркиз мог погнаться за кошкой и выпал из окна. Она нашла его уже под окнами. Полиция и скорая приехали через семь минут. Они заявили, что смерть была мгновенной.
Изначально полиция рассматривала Терезу в качестве подозреваемой.
В прошлом Майкл Сидней Седрик Браднелл-Брюс был пэром и биржевым брокером.
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Алёна Самарева