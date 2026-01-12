Появились новые подробности о россиянах, пострадавших на отдыхе в Таиланде
В больницах Пхукета остаются 17 россиян, госпитализированных после столкновения прогулочного катера и рыболовного траулера. Об этом сообщил генеральный консул РФ Егор Иванов.
По его словам, которые передает РИА Новости, двое пострадавших находятся в реанимации. Дипведомство также оказывает содействие в транспортировке тела погибшей в аварии россиянки.
Напомним, трагический инцидент произошел 11 января около 09:00 (05:00 мск) недалеко от острова Ко Кай. Изначально после аварии в местные больницы попали 23 россиянина с различными травмами. Одна из них, 18-летняя Елизавета Старых, вскоре скончалась, несмотря на помощь врачей.
