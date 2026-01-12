Достижения.рф

На туристов обрушился замерший водопад в бывшей республике СССР — видео

Sputnik: В Эстонии на отдыхающих обрушился замерзший водопад — видео
Фото: istockphoto/Massimo_S8

На туристов, отдыхавших в одной из бывших республик СССР, обрушилась часть замерзшего водопада. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».



ЧП произошло в Эстонии у водоема Валасте. На кадрах очевидцев видно, как вниз срываются несколько крупных ледяных глыб. Люди, гулявшие рядом — в том числе с детьми — успели отбежать, поэтому никто не пострадал.



Ранее также сообщалось, что на Звездной улице в Санкт-Петербурге припаркованные автомобили оказались сковаными льдом. В городском «Водоканале» отмечали, что днем ситуацию стабилизировали.

Получат ли компенсацию владельцы пострадавших машин, не уточнялось.

Никита Кротов

