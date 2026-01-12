В США акула оторвала руку 54-летней женщине
На Американских Виргинских Островах акула смертельно травмировала туристку из США. Об этом сообщает CBS News.
Инцидент произошёл в четверг, 8 января. 56-летняя жительница штата Миннесота Арлин Лилис плавала недалеко от пляжа, когда на неё напала акула. Хищник оторвал женщине руку. Пострадавшая сумела самостоятельно выбраться на берег, однако из-за сильной кровопотери скончалась до прибытия медиков, спасти её не удалось.
Вид акулы, совершившей нападение, пока не установлен. В прибрежных водах региона обитают карибские рифовые акулы, акулы-молоты, тигровые акулы и акулы-няньки. Местные власти проводят расследование случившегося.
