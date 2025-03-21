Поэтессу Елену Осминкину сбила машина на пешеходном переходе в Москве

Елена Осминкина (фото: ВКонтакте @elena.osminkina)
На пешеходном переходе в Москве сбили поэтессу Елену Осминкину, которая переходила дорогу с мужем. Литератора госпитализировали с переломом руки и сотрясением мозга.
Заслуженный деятель искусств Республики Крым направлялась вместе с супругом в магазин. Во время перехода нерегулируемого пешеходного перехода её сбил автомобиль. Водитель утверждает, что не заметил пенсионерку и не успел оперативно затормозить.
Елена Осминкина является автором семи поэтических сборников, постоянным публицистом и литературным критиком. В 2017 году была составлена библиография поэтессы, которая насчитывает свыше четырёхсот публикаций.
Читайте также:
Глыба льда упала на голову восьмилетней девочке в Барнауле
В Петербурге арестовали главбуха школы за попытку заказного убийства соседки
Доставка на высоте: столичные росгвардейцы помогли курьеру, оказавшемуся в нестандартной ситуации
«Осминкиной оказали необходимую помощь, ее состояние доктора оценивают как стабильное. Уже сегодня женщину должны перевести из реанимации в общую палату. Водителя, нарушившего ПДД, привлекут к ответственности», – пишет «МК».Осминкина приехала в Москву из Крыма по работе. Два дня назад она выступила в библиотеке-читальне им. А.С. Пушкина. В ближайшие дни она должна была принять участие в спектаклях, концертах и литературных вечерах, однако ДТП нарушило все её планы.
Елена Осминкина является автором семи поэтических сборников, постоянным публицистом и литературным критиком. В 2017 году была составлена библиография поэтессы, которая насчитывает свыше четырёхсот публикаций.
Читайте также:
Глыба льда упала на голову восьмилетней девочке в Барнауле
В Петербурге арестовали главбуха школы за попытку заказного убийства соседки
Доставка на высоте: столичные росгвардейцы помогли курьеру, оказавшемуся в нестандартной ситуации
Анастасия Чинкова