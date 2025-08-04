Вор похитил из музея Петербурга ненастоящий золотой слиток

04 августа 2025, 12:22

Baza: из музея Петербурга вор украл реквизит в виде золотого слитка

Фото: iStock/VladK213

Из музея Санкт-Петербурга украли реквизит — золотой слиток, предназначенный для квеста. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.