Вор похитил из музея Петербурга ненастоящий золотой слиток
Из музея Санкт-Петербурга украли реквизит — золотой слиток, предназначенный для квеста. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Пропажу обнаружили 1 августа. Суть квеста, для которого использовался слиток, заключается в том, чтобы участники просунули руку в узкую щель ящика и попытались достать слиток. Видимо кто-то справился с заданием и решив, что слиток настоящий, присвоил его себе.
Сотрудники музея просят вернуть реквизит, так как на его изготовление требуется 2—3 месяца. По их словам, изделие сделано из железа, внутри утяжелено свинцовыми шариками, а сверху покрыто бронзой. Его вес составляет 6,7 кг. Настоящий золотой слиток был бы вдвое тяжелее.
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