В больнице Петербурга пьяный украинец набросился на врачей

04 августа 2025, 12:11

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В одной из больниц Санкт-Петербурга пьяный уроженец Украины набросился с кулаками на медиков учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.





Инцидент случился вечером 2 августа на Авангардной улице. Туда доставили мужчину в сильном алкогольном опьянении. Когда он проснулся, то набросился с кулаками на медперсонал и охранников учреждения.



Всего от рук украинца пострадали четыре человека. На место приехали вневедомственные органы, которые задержали буйного пациента и доставили в полицию.





«Выяснилось, что 33-летний уроженец Украины учится в одном из петербургских вузов и проживает в Кудрово. Причины своего поведения фигурант объяснить затруднился, сославшись на сильное алкогольное опьянение», — рассказали в ведомстве.