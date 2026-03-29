В Петербурге задержали похитителя шуб

29 марта 2026, 16:55

«Фонтанка»: мужчина украл шубу за 1.4 млн руб в Петербурге, его задержали

В центре Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии пресекли попытку кражи шубы за 1.4 млн руб из бутика. Подозреваемого задержали вскоре после совершения преступления.





По информации «Фонтанка SPB Online», инцидент произошёл в магазине на Невском проспекте, 117. Мужчина зашёл в торговую точку под видом покупателя и начал общение с продавцом. Воспользовавшись моментом, когда сотрудница отвлеклась, он похитил шубу и покинул помещение.







Сигнал о происшествии поступил оперативно, и вскоре правоохранители обнаружили и задержали подозреваемого на Тележной улице. Как выяснилось, мужчина намеревался продать похищенное изделие, однако не успел найти покупателя.