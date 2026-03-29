В Петербурге задержали похитителя шуб
В центре Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии пресекли попытку кражи шубы за 1.4 млн руб из бутика. Подозреваемого задержали вскоре после совершения преступления.
По информации «Фонтанка SPB Online», инцидент произошёл в магазине на Невском проспекте, 117. Мужчина зашёл в торговую точку под видом покупателя и начал общение с продавцом. Воспользовавшись моментом, когда сотрудница отвлеклась, он похитил шубу и покинул помещение.
Сигнал о происшествии поступил оперативно, и вскоре правоохранители обнаружили и задержали подозреваемого на Тележной улице. Как выяснилось, мужчина намеревался продать похищенное изделие, однако не успел найти покупателя.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.