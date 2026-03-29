В Челябинске мужчина избил девушку за отказ знакомиться с его другом
В Челябинске мужчина набросился на 28-летнюю прохожую после того, как она отказалась знакомиться с его приятелем. Об этом сообщает местный портал 74.ru в своем телеграм-канале.
Все случилось у подземного перехода, когда девушка поднималась наверх. Сначала к ней подошел мужчина около 35 лет и попытался познакомиться. Получив отказ, он начал агрессивно высказываться в адрес незнакомки.
Затем к оскорблениям присоединился его старший спутник. В какой-то момент он снял очки и ударил девушку головой. Та ответила ему тем же, но получила еще один удар. После этого оба нападавших скрылись в переходе.
Пострадавшая обратилась в полицию. Видимых следов от ударов не осталось, поэтому в травмпункт она не пошла. Через некоторое время знакомая рассказала ей, что эта пара неоднократно нападала на девушек, которые отказывали им в знакомстве.
Читайте также: