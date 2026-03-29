ЖК премиум-класса «Шагал» потушили в Москве

29 марта 2026, 17:59

Пожарные потушили пожар в ЖК премиум-класса «Шагал» на юге Москвы

Пожар в строящемся здании на юге Москвы полностью ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.





По данным ведомства, возгорание удалось оперативно потушить, пострадавших нет. Инцидент произошёл в здании на набережной Марка Шагала, где ведётся строительство ЖК премиум-класса.



Как уточняют СМИ, загорелись строительные материалы. Пожар удалось быстро локализовать. Отмечается, что стоимость квартир в указанном комплексе варьируется от 20 до 53 млн рублей.





