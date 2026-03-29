ЖК премиум-класса «Шагал» потушили в Москве

Пожарные потушили пожар в ЖК премиум-класса «Шагал» на юге Москвы
Пожар в строящемся здании на юге Москвы полностью ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
По данным ведомства, возгорание удалось оперативно потушить, пострадавших нет. Инцидент произошёл в здании на набережной Марка Шагала, где ведётся строительство ЖК премиум-класса.
Как уточняют СМИ, загорелись строительные материалы. Пожар удалось быстро локализовать. Отмечается, что стоимость квартир в указанном комплексе варьируется от 20 до 53 млн рублей.
Ранее также поступали сообщения о других пожарах в Подмосковье. В Жуковском из горящего жилого дома эвакуировали жильцов. В Хотькове произошёл пожар в квартире, где без присмотра остались трое детей — одного из них спасти не удалось.