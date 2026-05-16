Поезд протаранил пассажирский автобус на переезде: погибли несколько человек

Восемь человек погибли при столкновении поезда с автобусом и машинами в Бангкоке
В Бангкоке грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом и несколькими легковыми автомобилями на железнодорожном переезде. Об этом сообщает телеканал Thairath TV.



Авария произошла рядом со станцией Маккасан в 15:42 по местному времени. В результате погибли восемь человек, еще не менее 25 пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас их доставляют в местные больницы.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что автомобили стояли на переезде в пробке, когда их протаранил поезд. Шлагбаум при этом был поднят. От удара автобус и одна машина загорелись. Позже прибывшие на место пожарные потушили огонь.

В посольстве России в Таиланде в разговоре с ТАСС сообщили, что дипломаты пока выясняют, есть ли россияне среди пострадавших.

Лидия Пономарева

