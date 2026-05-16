«Ван Хельсинга» арестовали в российском регионе из-за травмы подростка

16 мая 2026, 13:35

Суд арестовал титулованного мерина из-за травмы подростка в Приморском крае

Фото: istockphoto/Kseniia Ivanova

В Приморском крае суд арестовал титулованного мерина по кличке Ван Хельсинг после того, как лошадь с той же конюшни травмировала подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





Инцидент произошёл в середине мая 2025 года в селе Михайловка. 16-летнюю девочку, занимавшуюся верховой ездой в частной конюшне, госпитализировали с переломом челюсти и закрытой черепно-мозговой травмой после того, как её лягнула лошадь.



По данным СМИ, записи камер видеонаблюдения показали, что пострадавшая не сообщила персоналу о своём намерении зайти в конюшню, не надела защитную экипировку и вывела животное на прогулку без разрешения.



Мать девочки обратилась в полицию. После пяти судебных заседаний владелицу конюшни Екатерину Бурдюг признали виновной в причинении вреда здоровью средней тяжести и обязали выплатить компенсацию в размере 350 тысяч рублей. В качестве обеспечительной меры суд арестовал мерина Ван Хельсинга, который неоднократно становился победителем соревнований.



