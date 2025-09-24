Поезд «Санкт-Петербург — Адлер» эвакуировали из-за угрозы взрыва
Пассажиров поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Адлер, экстренно эвакуировали на станции Горячий Ключ из-за сообщения о возможном взрывном устройстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
На месте работают сотрудники правоохранительных органов — они осматривают как состав №099, так и другие поезда, следующие по маршруту.
Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», пассажирам после выхода из вагонов приказали переместиться на противоположную сторону платформы. Проверка продолжается.
Напомним, что сегодня в Краснодарском крае действовал повышенный уровень угрозы, связанной с применением беспилотников и безэкипажных катеров.
