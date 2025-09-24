Достижения.рф

В Белгороде у годовалого малыша начались судороги из-за отравления стиком от айкоса

Baza: В Белгороде у девочки начались судороги из-за отравления стиком от айкоса
Фото: iStock/Iulianna Est

В Белгороде у годовалого ребенка начались судороги из-за отравления стиком от айкоса. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



После курения мать оставила стик на кровати, где его заметила дочка и сразу взяла в рот. Через некоторое время женщина увидела, что у девочки начались судороги. Она вытащила стик из горла ребенка и немедленно вызвала скорую помощь.

Малышку доставили в токсикологическое отделение детской областной больницы. Она находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что полиция проверит семью, в которой родители заставили сына съесть сигареты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0