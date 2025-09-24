В Белгороде у годовалого малыша начались судороги из-за отравления стиком от айкоса

24 сентября 2025, 19:10

Baza: В Белгороде у девочки начались судороги из-за отравления стиком от айкоса

Фото: iStock/Iulianna Est

В Белгороде у годовалого ребенка начались судороги из-за отравления стиком от айкоса. Об этом пишет Telegram-канал Baza.