В Белгороде у годовалого малыша начались судороги из-за отравления стиком от айкоса
Baza: В Белгороде у девочки начались судороги из-за отравления стиком от айкоса
В Белгороде у годовалого ребенка начались судороги из-за отравления стиком от айкоса. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
После курения мать оставила стик на кровати, где его заметила дочка и сразу взяла в рот. Через некоторое время женщина увидела, что у девочки начались судороги. Она вытащила стик из горла ребенка и немедленно вызвала скорую помощь.
Малышку доставили в токсикологическое отделение детской областной больницы. Она находится под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что полиция проверит семью, в которой родители заставили сына съесть сигареты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: