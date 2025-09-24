«Адресовал сам себе»: На почте в Санкт-Петербурге взорвалась посылка
В Санкт-Петербурге в почтовом отделении произошёл взрыв. Событие случилось после того, как неизвестный мужчина посетил это отделение связи. Подробности сообщает 78.ru.
По предварительной информации, клиент почтового отделения отправил пять посылок на своё же имя. Адресатами значились разные получатели в Татарстане. Вскоре после отправления одна из этих посылок взорвалась.
Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося и уточняют информацию о пострадавших. На место происшествия уже прибыли специалисты по разминированию. Они обследуют помещение на предмет других опасных предметов.
Ранее сообщалось о школьнике из Петербурга, который пытался поджечь локомотив по указанию неизвестных в интернете.
Читайте также: