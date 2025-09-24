Трёхлетние дети ушли из детсада в Дагестане — педагоги не заметили исчезновения

24 сентября 2025, 18:33

В Махачкале двое малышей сбежали из частного детсада — их искали четыре часа

Фото: Istock / alexmak72427

В частном детском саду «Панда» в Махачкале произошёл тревожный инцидент — двое трёхлетних мальчиков покинули территорию учреждения, а сотрудники заметили это не сразу. Случай произошёл 23 сентября. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.