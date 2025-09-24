Трёхлетние дети ушли из детсада в Дагестане — педагоги не заметили исчезновения
В частном детском саду «Панда» в Махачкале произошёл тревожный инцидент — двое трёхлетних мальчиков покинули территорию учреждения, а сотрудники заметили это не сразу. Случай произошёл 23 сентября. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
По предварительным данным, дети самостоятельно вышли из здания сада, чтобы поиграть на уличной площадке. Однако, как выяснилось позже, их прогулка оказалась вне контроля воспитателей. Около 20 минут малыши находились у учреждения без присмотра, после чего ушли в сторону города.
Поисками детей занимались сразу несколько человек. Обнаружить мальчиков удалось только спустя четыре часа — они находились уже в нескольких кварталах от сада.
Родители дошкольников обратились в правоохранительные органы и требуют привлечь к ответственности руководство учреждения, включая воспитателей и директора. Местные СМИ уточняют, что родителям сообщили о пропаже детей лишь спустя два часа после их исчезновения.
Читайте также: