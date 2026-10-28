Поезд сбил медведя в Кузбассе
В Кузбассе ночью 28 октября поезд сбил медведя в районе Калтана. Незадолго до происшествия дикого зверя заметили возле дачного поселка Озерки: животное хромало, а его передвижение зафиксировала камера видеонаблюдения.
Об инциденте стало известно со слов местных жителей, которые в соцсетях предупредили земляков об опасности встречи с диким зверем, передает издание Сiбдепо.
Предположительно, у медведя была повреждена лапа, однако причина травмы неизвестна. Гибель животного под колесами поезда подтвердили в Министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса. Представители ведомства уточнили, что для оформления происшествия на железнодорожные пути направили инспектора.
Позднее подробности случившегося раскрыли в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги в ответ на запрос редакции Om1 Новосибирск. По их сведениям, медведь оказался на пути перед грузовым составом в районе остановочного пункта 417-й километр неподалеку от Калтана. Машинист заметил животное и применил экстренное торможение, однако расстояние оказалось недостаточным, чтобы избежать столкновения.
Столкновение не привело к нарушениям в движении пригородных поездов, добавили в ЗСЖД.
Читайте также: