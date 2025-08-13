Поезд сбил мужчину в российском регионе
В Тюменской области проводится проверка по факту гибели 22‑летнего мужчины, которого 11 августа насмерть сбил грузовой поезд на участке «Безруково—Ишим».
Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
По данным ведомства, инцидент произошёл на 2422‑м километре перегона: мужчина, нарушив правила нахождения на железнодорожных путях, был смертельно травмирован составом. Центральное МСУТ СКР проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
После проведения необходимых экспертиз будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц.
