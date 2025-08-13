Поезд сбил мужчину в российском регионе

13 августа 2025, 20:18

СК: Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Тюменской области

Фото: istockphoto/Artur Nichiporenko

В Тюменской области проводится проверка по факту гибели 22‑летнего мужчины, которого 11 августа насмерть сбил грузовой поезд на участке «Безруково—Ишим».