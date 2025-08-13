Достижения.рф

В Татарстане задержали «диверсантов», оказавшихся курсантами военного училища

Фото: iStock/Diy13

В Татарстане задержали несколько курсантов военного училища, которые запускали беспилотники. Изначально их действия квалифицировали как диверсию, сообщает Telegram-канал Baza.



Изначально по Сети распространились сведения о задержании нескольких мужчин, одетых в российскую военную форму. Их заметили местные жители, которые оперативно вызвали полицию.

В результате выяснилось, что задержанные оказались курсантами, обучающимися на операторов БПЛА. Они запускали в воздух одну из моделей российского беспилотника.

Таким образом, произошла несогласованность действий между военными и сотрудниками полиции.

Анастасия Чинкова

