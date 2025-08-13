В Татарстане задержали «диверсантов», оказавшихся курсантами военного училища
В Татарстане задержали запускавших дроны курсантов военного училища
В Татарстане задержали несколько курсантов военного училища, которые запускали беспилотники. Изначально их действия квалифицировали как диверсию, сообщает Telegram-канал Baza.
Изначально по Сети распространились сведения о задержании нескольких мужчин, одетых в российскую военную форму. Их заметили местные жители, которые оперативно вызвали полицию.
В результате выяснилось, что задержанные оказались курсантами, обучающимися на операторов БПЛА. Они запускали в воздух одну из моделей российского беспилотника.
Таким образом, произошла несогласованность действий между военными и сотрудниками полиции.
