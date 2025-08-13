В Пулково иностранец украл у россиянина дорогостоящий костюм

13 августа 2025, 20:10

МВД: Иностранец в питерском Пулково украл дорогой костюм и улетел в Калининград

Фото: istockphoto/IrinaBraga

В аэропорту Пулково в Санкт‑Петербурге у россиянина похитили костюм стоимостью 44 тысячи рублей, сообщает МВД по Северо‑Западному федеральному округу.