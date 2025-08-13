В Пулково иностранец украл у россиянина дорогостоящий костюм
В аэропорту Пулково в Санкт‑Петербурге у россиянина похитили костюм стоимостью 44 тысячи рублей, сообщает МВД по Северо‑Западному федеральному округу.
В полицию обратился 39‑летний пассажир, который готовился к рейсу Санкт‑Петербург — Махачкала. Он временно оставил портплед с классическим костюмом без присмотра и, вернувшись, обнаружил его пропажу.
Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался 45‑летний иностранец, после кражи вылетевший в Калининград. По факту theft возбуждено уголовное дело по статье о краже; иностранцу грозит до двух лет лишения свободы.
Отмечается также недавний инцидент на авиарейсе из Дубая в Сингапур 8 августа, когда пассажир в бизнес‑классе украл сумку у спящего соседа на глазах у его жены — злоумышленника задержали по прилёте в аэропорту Чанги.
