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Поезд, следовавший в Адлер, сбил двоих человек в Зеленограде

12 декабря 2023, 22:08
Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

На станции Крюково в Зеленограде поезд, следовавший в Адлер, сбил двоих человек. Женщина скончалась на месте, мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Уточняется, что инцидент произошел 12 декабря. Поезд следовавший по маршруту «Санкт-Петербург – Адлер» сбил двоих человек, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Женщина погибла на месте, мужчину экстренно госпитализировали с различными травмами. Информация о состоянии его здоровья не приводится. В настоящее время выясняется личность погибшей.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.

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В Москве раскрыта схема по торговле новорожденными детьми
RT: в Москве обнаружили чёрный рынок по торговле детьми
12 декабря 2023, 21:19

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

В Москве раскрыта преступная схема по торговле новорождёнными детьми. Об этом сообщили в столичном управленим СК России.
«Схему раскрыли во время расследования дела Логиновой, матери 19 детей, большинство из которых были ей неродными», — передает RT сообщение ведомства.

Согласно сообщению, некие благотворительные фонды работали с девушками, которые хотели избавиться от своих детей. Причем фонды даже размещали таргетированную рекламу своих услуг в сети. Они приглашали беременных женщин в Москву и делали им липовые справки о наличии патологий, благодаря которым им позволяли сделать аборты на поздних сроках беременности.

На это женщины тратили все свои деньги, после чего и знакомили с деятельностью Натальи Патоки, которая содержала женский приют. Попав туда, с женщинами проводилась психологическая работа. Их убеждали рожать, после чего вместе с Юлией Логиновой Патока забирала оставленных новорожденных.

Таким образом, по предварительным подсчетам, минимум 13 детей были «приобретены» Юлией и Натальей по данной схеме.

Напомним, мать 15 детей из Люберец оказалась им не родной. Она не родила ни одного из них и не взяла из детского дома. К томцу же, документы всех несовершеннолетних - поддельные. 12 детей из 15 являются инвалидами.

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В Бразилии молния убила футболиста прямо во время матча
12 декабря 2023, 20:29

Фото: iStock/Jurkos

Бразильский футболист Кайо Энрике де Лима Гонсалвеш погиб от удара молнии прямо во время матча. Ему был 21 год. Об этом сообщает Globo.
Несчастье случилось в Санту-Антониу-да-Платина. Шел дождь, и молния ударила во время матча регионального любительского кубка в штате Парана между клубами «Униау Жапиренсе» и «Унидос», попав в Гонсалвеша. Его экстренно доставили в отделение неотложной помощи, однако врачи не смогли спасти спортсмена. Пострадали еще шесть футболистов. Их также госпитализировали с различными ожогами тела.

Пятеро пострадавших до сих пор остаются в больнице под наблюдением врачей. Шестого перевезли в областную больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Власти города выразили сожаление по поводу смерти футболиста, а также заявили, что всем пострадавшим будет обеспечен наилучший уход.

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Крупный пожар на территории хлопкопрядильной фабрики в Ивантеевке ликвидировали
12 декабря 2023, 20:17

Фото: Мособлпожспас

Открытое горение на складе в Подмосковье удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала, заявили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
Ранее сообщалось, что на складе на территории хлопкопрядильной фабрики им. Лукина в Ивантеевке возник пожар. Его площадь составила 2,8 тыс кв м. Горело отдельно стоящее складское здание. Обрушилась его крыша.
 
В тушении участвовали 63 человека, было задействовано 24 единицы техники. 
 
По данным ТАСС, фабрику построили в 1928 году на основе купленного в Англии оборудования. До 1990-х годов она работала с хлопком из Средней Азии, а после распада СССР работать перестало. Сегодня территорию делят мелкие арендаторы.
 
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#пожар
#ивантеевка
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#пожарные
#безопасность
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#склад
#московская область
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На территории старинной хлопкопрядильной фабрики в Ивантеевке горит склад
12 декабря 2023, 20:04

Фото: Фотобанк МО

На складе на территории хлопкопрядильной фабрики им. Лукина в Ивантеевке возник пожар. Его площадь достигла 2,8 тыс кв м, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Сообщение о пожаре на складе на территории фабрики на Заречной улице поступило в 18:29. Прибывшие первыми пожарно-спасательные подразделения установили, что горит отдельно стоящее складское здание. Обрушилась его крыша. Площадь пожара составляет 2,8 тыс кв метров», – сказали ТАСС в пресс-службе.
В тушении участвуют 63 человека, задействовано 24 единицы техники. По последней информации, возгорание удалось локализовать. 
 
По данным ТАСС, фабрика была построена в 1928 году на основе купленного в Англии оборудования. До 1990-х годов работала с хлопком из Средней Азии. После распада СССР предприятие работать перестало. Сейчас её территорию делят мелкие арендаторы.
 
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Более 300 ростовчан пострадали от опасного гололёда

Упавших в яму с кипятком школьников поместили в палату интенсивной терапии

В Петербурге пенсионерка замёрзла насмерть в контейнерном боксе, имея квартиру
#пожар
#ивантеевка
#склад
#фабрика
#подмосковье
#московская область
#мчс
#безопасность
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Более 300 ростовчан пострадали от опасного гололеда
В Ростове-на-Дону из-за гололеда в травмпункты обратились свыше 300 человек
12 декабря 2023, 19:19

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

Свыше 300 человек, в том числе 71 ребенок, обратились за медицинской помощью в Ростове-на-Дону из-за гололеда, который продолжается в регионе вторые сутки. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Ростовской области.
Отмечается, что в медицинские учреждения обратилось 333 человека. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.

На данный момент в больницах региона увеличено количество дежурных смен, а также привлечены дополнительные бригады скорой помощи. Как стало известно, из-за плохих погодных условий зарегистрированы массовые отключения электроэнергии.

Ранее врач-ортопед Алексей Викторов в в эфире «Радио 1» заявил, что при ходьбе в гололед ноги должны быть немного согнуты. Также необходимо обязательно следить за обувью. Подробности читайте в нашем материале.

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#падение
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Работники Мособлпожспаса спасли провалившуюся в колодец бездомную собаку
12 декабря 2023, 17:20

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вызволили собаку, провалившуюся в канализационный колодец. Инцидент произошёл в посёлке Михнево городского округа Ступино, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили местные жители. Они услышали жалобный вой, раздающийся из подземного сооружения. Граждане заглянули в колодец и на двухметровой глубине увидели дворнягу. Самостоятельно помочь ей они не смогли», – рассказал старший смены Константин Строков
Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы сделали из спасательной верёвки петлю, накинули её на бездомное животное и аккуратно вытащили. После спасения собака убежала.
 
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#московская область
#подмосковье
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Упавших в яму с кипятком школьников поместили в палату интенсивной терапии
Под Иваново двух пострадавших подростков поместили в палату интенсивной терапии
12 декабря 2023, 17:02

Фото: iStock/sudok1

Двое из четверых школьников, госпитализированных с ожогами из-за прорыва теплотрассы в городе Южа Ивановской области, находятся в палате интенсивной терапии. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Отмечается, что пятый школьник получил лечение амбулаторно. На данный момент дети находятся в ожоговом центре Ивановской областной детской клинической больницы.

Напомним, в городе Южа Ивановской области пять школьников упали в яму с кипятком. Трагедия произошла на улице Пушкина. 

Пострадавшим подросткам от девяти до шестнадцати лет. Все они получили ожоги площадью от 3–25%.

Как стало известно, за теплосети на провалившемся участке отвечает организация ООО «Тепло людям. Южа». Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

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#трагедия
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#тепло
#больницы
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В Петербурге пенсионерка замерзла насмерть в контейнерном боксе, имея квартиру
12 декабря 2023, 15:27

Фото: istock / Soumen Hazra

На улице Хасанская в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 70-летняя пенсионерка замерзла насмерть в контейнерном боксе.
78.ru пишет, что контейнерный бокс был расположен на территории автобусного парка. Погибшая жила в нём со своей взрослой дочерью с апреля 2023 года. Когда пришли холода, пенсионерка начала постоянно болеть. 

11 декабря дочь пенсионерки попросила работников автопарка вызвать скорую помощь. Её матери в очередной раз стало плохо. Врачи установили, что смерть наступила от обморожения, так как бокс не отапливали. 

Полицейские выяснили, что у семьи есть двухкомнатная квартира, но она завалена бытовым мусором.

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#санкт-петербург
#пенсионерка
#полиция
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89-летний россиянин объехал полмира, вернулся в РФ и отдал мошенникам 750 тысяч
12 декабря 2023, 14:59

Фото: iStock/artoleshko

89-летний Леонид Прохоров активно путешествует по России.
За плечами мужчины внушительный список достижений: до пандемийного 2020 года. 

Леонид Прохоров был в Австралии, Южной Америке, Европе и Азии. Год назад посетил Индонезию, Бруней и Филиппины. 
При этом путешественник носит рюкзак 1960-х годов, у него нет современных гаджетов. Он пропагандируют пребывание наедине с собой. 

8 декабря Леониду Кузьмичу позвонил «сотрудник ФСБ» и сказал, что накопления под угрозой. Их срочно нужно «спрятать от жуликов». Для этого путешественник снял наличные в банке и отдал деньги неизвестному мужчине у дверей собственной квартиры. 

В первый раз Леонид Кузьмич передал примерно 384 тысяч рублей. Вторую часть средств Прохоров отдал в долларах. Так посоветовал «сотрудник ФСБ». Мошенник получил на руки 4 тысячи (366 650 рублей). А потом сотрудник спецслужб перестал выходить на связь. Тогда Леонид Кузьмич  понял, что его обманули. 

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