Поезд, следовавший в Адлер, сбил двоих человек в Зеленограде

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На станции Крюково в Зеленограде поезд, следовавший в Адлер, сбил двоих человек. Женщина скончалась на месте, мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.
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