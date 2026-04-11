Стало известно о причине ДТП с пригородным поездом под Брянском
Сотрудники УГИБДД по Брянской области назвали причину ДТП с пригородным поездом под Брянском. Авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и проехал на запрещающий сигнал светофора.
Ранее стало известно о столкновении электрички с машиной в Почепском районе. В аварии пострадал только человек за рулём автомобиля. Медики доставили его с травмами в больницу.
Установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2171 1979 года рождения, управлял машиной и следовал со стороны дороги «Брянск–Новозыбков–граница с Республикой Беларусь» в направлении Почепа.
В ГИБДД подчеркнули: он выехал на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий сигнал светофора, и допустил столкновение с железнодорожным составом. Авария произошла в 14 часов 55 минут по московскому времени на железнодорожном переезде 89-го километра перегона Почеп–Немолодва.
