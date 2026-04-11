В Брянской области пригородный поезд смял легковой автомобиль на переезде
В Брянской области пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем. Как сообщает ГУ МЧС региона, в результате ДТП пострадал один человек.
В ведомстве уточнили, что сообщение об аварии поступило в оперативную дежурную смену. Инцидент произошёл на регулируемом железнодорожном переезде в Почепском районе, рядом с населённым пунктом Козорезовка.
Сотрудники пожарно-спасательного подразделения ГПС области деблокировали пострадавшего из легкового автомобиля. В ГУ МЧС по региону рассказали, что травмы получил водитель машины, он ехал один. Скорая помощь доставила его в больницу. По предварительным сведениям ведомства, никто из находящихся в пригородном поезде не пострадал.
Ранее под Ижевском два человека погибли в ДТП с грузовиками.
