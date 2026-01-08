Поезд столкнулся с авто в Самарской области: детали
Поезд №106 сообщением Санкт-Петербург — Оренбург столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на железнодорожный переезд в Самарской области.
Как сообщается в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги, происшествие произошло в 20:34 мск на участке между станциями Курумоч и Царевщина. По предварительным данным, водитель выехал на переезд перед приближающимся составом.
Машинист применил экстренное торможение, однако из-за недостаточной дистанции избежать столкновения не удалось. Предварительно, пострадавших нет.
После ДТП поезд продолжил движение с опозданием на 14 минут. На график движения других поездов авария не повлияла.
